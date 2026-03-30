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'Al cielo con ella' ya tiene fecha para su salto a La 1 con la entrevista de Henar Álvarez a Shakira

El programa, que empezó en RTVE Play, llega a la cadena principal del grupo tras un tiempo en La 2.

'Al cielo con ella' ya tiene fecha para su salto a La 1 con la entrevista de Henar Álvarez a Shakira
©RTVE
Por Adrián López CarcelénPublicado: Lunes 30 Marzo 2026 13:55 (hace 2 horas)

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Al cielo con ella

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2024 - Act

España

Talk Show Entretenimiento

Popularidad: #101 de 2.156

'Al cielo con ella' sube a primera división. El programa de Henar Álvarez llega a La 1 el próximo martes 7 de abril en pleno prime time. Para competir contra pesos pesados como 'Supervivientes: Tierra de nadie' o 'En tierra lejana', el formato de Producciones del Barrio contará con una entrevista en exclusiva mundial a Shakira.

La cantante colombiana será la encargada de inaugurar esta nueva etapa de un espacio en el que las entrevistas se mezclan con actuaciones musicales, humor y mucha imprevisibilidad. 'Al cielo con ella' estrenará también un nuevo decorado: una gran plaza de barrio que será el epicentro de todo lo que ocurra en cada entrega.

Shakira será la primera entrevistada de la nueva etapa de &amp;#39;Al cielo con ella&amp;#39;
Shakira será la primera entrevistada de la nueva etapa de 'Al cielo con ella'
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Cada semana, el programa contará con figuras relevantes del distintos sectores como la cultura, la televisión, la literatura o el deporte. Además, junto a la presentadora habrá un gran equipo de colaboradores y colaboradoras de la talla de Ana Morgade, Toni Acosta, Carmina Barrios o Rubén Avilés, entre otros.

Una trayectoria in crescendo

Tras comenzar su andadura en RTVE Play y convertirse en el mejor estreno original de la plataforma, 'Al cielo con ella' no ha parado de crecer en el panorama audiovisual español. En La 2 encontró su sitio durante un par de temporadas que le sirvieron para colarse en los hogares de toda España.

&amp;#39;Al cielo con ella&amp;#39; es una de las grandes apuestas de entretenimiento de RTVE
'Al cielo con ella' es una de las grandes apuestas de entretenimiento de RTVE

Con un público fiel, el espacio da un paso más y se coloca en el prime time de La 1 sin renunciar a su esencia. Además, 'Al cielo con ella' constituirá una hazaña atípica en la televisión española: una mujer presentando un programa de prime time. Henar Álvarez ocupará las noches de los martes y tratará de agitar el avispero a golpe de entretenimiento.

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