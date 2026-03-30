Programa relacionado
Al cielo con ella
2024 - Act
España
Talk Show Entretenimiento
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'Al cielo con ella' sube a primera división. El programa de Henar Álvarez llega a La 1 el próximo martes 7 de abril en pleno prime time. Para competir contra pesos pesados como 'Supervivientes: Tierra de nadie' o 'En tierra lejana', el formato de Producciones del Barrio contará con una entrevista en exclusiva mundial a Shakira.
La cantante colombiana será la encargada de inaugurar esta nueva etapa de un espacio en el que las entrevistas se mezclan con actuaciones musicales, humor y mucha imprevisibilidad. 'Al cielo con ella' estrenará también un nuevo decorado: una gran plaza de barrio que será el epicentro de todo lo que ocurra en cada entrega.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Cada semana, el programa contará con figuras relevantes del distintos sectores como la cultura, la televisión, la literatura o el deporte. Además, junto a la presentadora habrá un gran equipo de colaboradores y colaboradoras de la talla de Ana Morgade, Toni Acosta, Carmina Barrios o Rubén Avilés, entre otros.
Una trayectoria in crescendo
Con un público fiel, el espacio da un paso más y se coloca en el prime time de La 1 sin renunciar a su esencia. Además, 'Al cielo con ella' constituirá una hazaña atípica en la televisión española: una mujer presentando un programa de prime time. Henar Álvarez ocupará las noches de los martes y tratará de agitar el avispero a golpe de entretenimiento.