Alba Carrillo conectó con 'Ya son las ocho' para hablar de su posible romance con el torero José Antonio Canales Rivera. Sin embargo, terminó perdiendo los nervios y decidió abandonar la conexión. La modelo se molestó por unas palabras de Gloria Camila, quien la acusó de haber dicho en el pasado que nunca estaría con un torero, además de criticar el mundo de la tauromaquia.

Alba Carrillo y Gloria Camila, en 'Ya son las ocho'

La colaboradora de televisión comenzó diciendo que no se consideraba pareja del diestro, que simplemente eran amigos: "De momento, somos amigos, no estoy en pareja, precisamente es de lo que huyo ahora", señaló. Además, puntualizó que disfrutaba cuando pasaba tiempo con él: "Le conozco, me cae fenomenal, me lo estoy pasando bien en general en la vida".

Posteriormente, la hija de José Ortega Cano se dirigió a ella y la acuso de "hablar sin conocer" la profesión y el mundo de los toros, a lo que Carrillo respondió: "Yo he visto mucho los toros por televisión cuando era pequeña porque mi abuelo los ponía y entonces sé algo de ellos, por eso precisamente los rechazo". Aunque la hija menor de Rocío Jurado no guardó silencio y contestó: "Yo soy la primera que respeto que a la gente no le gusten los toros".

La ataca con su hermana

Carrillo comenzó a sentirse incómoda y señaló al programa como culpable: "¿Esta encerrona qué significa? No me está gustando el matiz que estaba cogiendo esto porque yo no he venido aquí a debatir, tengo total libertad para que no me gusten los toros y puedo quedar con quien quiera". Por último, acabó diciendo: "Hay que conocer las cosas para poder opinar, igual opino porque las conozco como de Rocío Carrasco", sentenció antes de quitarse el micrófono y abandonar la conexión.