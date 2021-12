La noche del domingo 19 de diciembre, Telecinco vivió una última gala de 'Secret Story: La noche de los secretos' cargadísima de tensión. En medio de las disputas, Alba Carrillo terminó enfrentándose con Fátima, defensora de Cristina Porta, después de lanzar una inesperada réplica que hacía referencia a algo que el programa no dudó en desmentir, pero que corría por redes desde hacía semanas: la supuesta relación entre Porta y María Zambrano, directora del reality, la cual, según algunos, habría favorecido el concurso de la catalana.

Fátima y Alba Carrillo se enfrentan en 'Secret Story'

El programa emitió un extracto de una conversación entre Porta y Luis Rollán, en el que ambos hablaban de la madre de la colaboradora, Lucía Pariente. En medio de sus críticas a la exconcursante del reality, la catalana recalcó el hecho de que la madrileña había sido expulsada en su primera vez en manos de la audiencia, palabras que recibieron su réplica de parte de una enfadada Carrillo. "Es verdad que Lucía Pariente salió hace mucho, no cobra, pero vosotros sí. A mover el esqueleto y a currar. Dejad de hablar de Lucía Pariente. Si tan mal os cae, no entiendo porque están todo el día hablando de ella", declaró la colaboradora, después de señalar que el distanciamiento de su madre con Rollán se debía a que había visto que el sevillano había "ido por detrás" tras salir de la casa de los secretos.

"Es verdad que mi madre se fue en la primera nominación, porque no tenía de madrina a María Zambrano. Un beso, Cristina", lanzó entonces Carrillo, sin tapujos, haciendo saltar a la defensora de Porta, Fátima. "Ya estoy harta. Es un bulo que se creó y, obviamente, no conocemos de nada a María Zambrano. Solo a raíz de este programa", defendió la amiga de la concursante, a lo que añadió el hecho de que "me parece lamentable que lo digas así, sin tener la información". "Sí, es que somos lamentables", replicó la aludida, con sarcasmo, tras lo cual no vaciló al asegurar que sus palabras se debían a que "el público lo dice". "Es ironía, por favor. La gente que se crea esto, demuestra su inteligencia", señaló Fátima, mientras que Jordi González intervenía para manifestar que "me están pidiendo que lo desmienta, porque no hay ninguna conexión".

"Me sorprende su seguridad en el concurso"

"Pues perfecto, yo es lo que he leído y hago mucho caso a las redes", apuntó la colaboradora, a quien Fátima acusó de "en vez de contrastar, vas y dices aquí lo primero que se te pasa por la cabeza". "Yo estoy aquí y no soy periodista. Cada uno hace lo que le da la gana", replicó la madrileña. Asimismo, Carrillo añadió el hecho de que "sea lo de María Zambrano o no, es verdad que me sorprende la seguridad con la que Fátima y la otra están siempre en este concurso".

"Yo he llegado a ser finalista y nunca he tenido tan claro que iba a ganar. Nunca. Jamás. Tenéis una seguridad que no es normal", acusó la hija de Pariente, ante lo que Fátima afirmó que "ni Cristina lo tiene claro, ni yo, tampoco". "Además, vais de prepotentes: 'es que a Lucía la echaron la primera vez que estuvo nominada'. Maravilloso, porque se mojó, no como vosotras, y porque no tenía una pareja con la que meterse desnuda en la cama si se salvaba", añadió Carrillo, antes de que se pusiera fin a la disputa, cuya acusación tuvo impacto tiempo después, cuando González volvió a insistir en desmentir "categóricamente" cualquier relación entre Porta y la directora Zambrano. "Jamás ha concursado nadie que tenga un vínculo familiar con algún presentador o encargado de la cadena", subrayó el presentador.