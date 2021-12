Con el mes de diciembre a punto de llegar al ecuador, 'Secret Story: La noche de los secretos' regresó a la franja más importante para los anunciantes, tras dos semanas relegado al late night de Telecinco. Sin embargo, la buena noticia no pareció importar mucho a dos de sus colaboradoras, que se enzarzaron como nunca antes desde el plató del reality. Alba Carrillo no pudo aguantar las opiniones de Steisy y ambas estallaron con gritos a pleno pulmón.

Steisy y Alba Carrillo, peleándose en 'La noche de los secretos'

Haciendo balance de la gala del 12 de diciembre, podemos decir que la extronista de 'Mujeres y hombres' no tuvo su mejor noche. El concurso de Julen de la Guerra se erigió como la mecha perfecta para que Carrillo azotase verbalmente a su compañera de sofá: "¿Pero no pides respeto? ¡Si no lo estás teniendo!", aseveró con un elevado tono de voz.

Ambas dos comenzaron a pisarse a la par que vociferaban como si no hubiese cámaras, con reproches cruzados y acusaciones al más puro estilo "y tú más". Mientras Carrillo reiteraba que Steisy no daba respeto a nadie pese a exigirlo, la almeriense se limitaba a comentar que estaba "describiendo" una realidad. "¡Cuando tu madre y tú liáis las que liáis nadie os dice nada y ahora me dices tú de respeto cuando te vas de plató cada vez que te sale de los cojones!", comunicó sacando los trapos sucios a relucir.

Ya de pie y gesticulando abruptamente, se mostró más que indignada con comentarios tales como "venga hombre" o "una polla". "¡Que no te metas donde no te tienes que meter!", le sugirió fervientemente. Alba Carrillo no estaba nada de acuerdo con esas palabras, tal y como demostró: "¡Me meto donde me da la gana. Yo estoy aquí de colaboradora!", respondió señalando con ambos índices.

Reproches, cortes de mangas y más gritos

"¡Arañamos el dinero hasta el final, cojones, vete a descansar a casa!", gritó a pleno pulmón la exconcursante de 'Gran Hermano VIP 7'. Segundos después, Julen quiso meter baza, lo que motivó un corte de mangas de la mano de Steisy, pudiéndose palpar la tensión al otro lado de la pantalla. Fue entonces cuando Jordi González intentó pararles a todos, mediando para que los gritos desapareciesen.