Alba Carrillo carga contra los morosos de Hacienda: "No debemos pagarles en la televisión pública"

Por Roberto Ponce López |

El veranopara Alba Carrillo . En primer lugar, el show de Netflix '', en el que ella hace un pequeño cameo, se estrenó en la plataforma, despuéscontra Ana Rosa Quintana por la boda de su hijo en sus redes sociales y ahoraen ' D Corazón ' ante las noticias de los famosos

La lista de deudores que la Agencia Tributaria fue uno de los temas a los que más tiempo dedicó el programa presentador por Anne Igartiburu, y ahora también por Javier de Hoyos, en el arranque de la nueva etapa el sábado 28 de junio. Desde Bertín Osborne a Mario Conde pasando por Paz Vega, Arda Turan o Isabel Pantoja, grandes nombres acaparan esa lista que señala a quienes deben abultadas cantidades.

'D Corazón' menciona a deudores como Bertín Osborne, Isabel Pantoja o Paz Vega

A pesar de la gravedad del tema, Alberto Guzmán explicaba que Isabel Pantoja estaba haciendo los deberes ya que había rebajado su deuda con el fisco, aunque todavía deba 1 millón de euros. Esto Alba Carrillo no lo pudo tolerar y fue muy crítica con esta lista de morosos. "Pero qué poca vergüenza, perdón, perdón", decía cortando la intervención de su compañero, para después añadir: "Gente con patrimonio no puede tener ni un céntimo de deuda. Esto es para todos".

A pesar de ello, Guzmán continuó diciendo que ella había rebajado su deuda en 2 millones y que lo había logrado hacer gracias a sus giras musicales, y que, según le habían contado, pronto habría saldado esa deuda. Esto tampoco convenció a Carrillo, quien replicó: "Está bien, pero es que no habría que haber llegado nunca hasta ahí, que a la gente le quitan 800 euros de nóminas enanas para pagar los servicios sociales a todos. Esto es vergonzoso, que gente pública haga esto".

Alba Carrillo criticó duramente a los famosos morosos de Hacienda en 'D Corazón'

Después continúo con su crítica a estos personajes públicos. "Yo ni muerta pago un euro a nadie que no haya pagado a Hacienda. Por eso creo que no debemos de pagar a actrices, ni en la televisión pública, ni nada, que no paguen a Hacienda, que es muy grave", explicó ante una broma que hizo la presentadora sobre ir a un concierto de la artista.

Por último, acabó con un dardo para Bertín Osborne. "Y luego te voy a decir una cosa, el señor este que es tan español y que va también de tan español, Bertín Osborne, que pague a Hacienda. Que eso también es ser español", dijo sobre el cantante.

'D Corazón' estrenó una nueva etapa del programa en el que ahora también presenta Javier de Hoyos

Estreno de la nueva etapa del programa

Por otro lado, 'D Corazón' vivió ese día 28 de junio el debut de su nueva etapa, en la que ahora tiene dos presentadores, una nueva imagen, más duración y nuevos colaboradores. "¡Bienvenidos al nuevo 'D Corazón'! Nuevo look, más tiempo, pero el mismo rigor de siempre", comentó Anne Igartiburu para iniciar el programa. Tras ello, Javier de Hoyos cogió la palabra y dijo: "Estoy superfeliz de estar al lado de una pedazo de profesional, que lleva 30 años haciendo corazón en la televisión pública".

En cuanto al plató, se reutilizaron los sillones de 'La familia de la tele' tras su cancelación y se estrenaron en él Arnau Martínez Jiménez y David Insúa. En cuanto a la temática y el tono fueron muy similares a lo habitual, algo que gustó a los espectadores, quienes vieron muy positivo el cambio de etapa para el programa de La 1.