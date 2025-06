Alba Carrillo estalla contra Ana Rosa Quintana y le da "una clase de moral y ética" tras la boda de su hijo

Por Roberto Ponce López |

La batalla mediática de Alba Carrillo contra Ana Rosa Quintana ha tenido su última entrega en las redes sociales de la modelo y colaboradora. En su cuenta de Instagram,a la presentadora de ' El programa de Ana Rosa ' a raíz, Álvaro Rojo, que presenta ''Mis días en la cárcel' en Mitele.

La que fuese colaboradora de 'La familia de la tele' comenzaba diciendo: "Vamos a darle una clase de ética y moral a Ana Rosa Quintana. (...) Ya te di con lo del libro, que los libros hay que escribirlos y más si eres periodista. Pero esta vez va de otra cosa. Si tienes imágenes de un evento privado no se emiten. ¿Por qué? Porque la gente está en dispendio, alegría, y encima si los has invitado tú...". Además afirmó que ya no es la reina de las mañanas, por ser superada por 'Mañaneros 360'.

Alba Carrillo durante su etapa en Mediaset España

Tras ello se acordó del momento que marcó su salida de Mediaset España, del cual viene toda esta disputa con mala sangre. "Te recuerdo la fiesta navideña que me costó el despido, cuando en un alarde de machismo encarnizado, como sueles hacer, emitiste lo mío", comentaba haciendo referencia al vídeo que se publicó de ella besándose con Jorge Pérez en una fiesta de la productora Unicorn Content, propiedad de Quintana.

"Pero parece que tus móviles fallaban cuando era para grabar a tu primogénito o a tu socia. Bueno pues tu hijo ha sentado cabeza por segunda vez", decía entre risas Carillo. "Su primera mujer es una persona excepcional, está ahora en 'Mañaneros 360', y es parte de su éxito", añadió.

Alba Carrillo habló de la boda de Álvaro Rojo, hijo de Ana Rosa Quintana, del que dice tener vídeos comprometidos

Después comenzó a meterse con los abanicos que habían regalado en esa boda, no perdió la oportunidad de lanzarle otro dardo a la presentadora. "Habéis regalado unos abanicos de los que tengo imágenes pero que no voy a poner, porque las imágenes no se ponen porque son de un evento privado. Ana Rosa, atenta, las imágenes si quieres no se ponen, si grabas y emites te conviertes en Villarejo. ¿Tú quieres ser Villarejo? Bueno, pues te llamaré Villareja", le dijo directamente a la presidenta de Unicorn Content.

"Realmente parecían de burrilla, que los habían rescatado de cualquier polígono indecente. Con el dinero que tiene la madre, que está especulando con pisos en Sevilla, podrían regalar algo de más alto nivel", continuó comentado Carrillo, que no cesaba en sus ataques.

????????Alba Carrillo is increíble pic.twitter.com/H1wEty9NPr — Alba Medina (@albammmedina) June 22, 2025

La amenaza de Alba Carrillo

Para finalizar el vídeo, la colaboradora explicó que también tenía videos comprometidos del hijo de Ana Rosa Quintana, a los que definió "como los míos de la fiesta de empresa". Sin embargo, afirmó que ella no lo iba a sacar, y que muchas cosas no saldrían a la luz porque la presentadora tiene trabajando a todos los directores de revistas. Sin embargo, también le confesó que había mucha gente que quería su caída, por lo que tiene que tener cuidado.