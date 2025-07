Ana Rosa Quintana, vetada en el PSOE: "No ha venido nadie y les hemos llamado todos los días"

Por Redacción |

El programa de Ana Rosa ' cierra su 20ª temporada el viernes 4 de julio de 2025. El programa matinal producido por Unicorn Content ha hecho balance de su curso televisivo en un encuentro con Ana Rosa Quintana al que FormulaTV ha podido asistir. A él

"El regreso nos ha mejorado la franja. El programa termina siendo el programa matinal líder de su franja, líder entre las mujeres, por delante de Antena 3 y de La 1", arrancaba el directivo de Mediaset España. "El perfil de Ana Rosa lo tenemos todos clarísimo. Además de ser una gran comunicadora, es 'El programa de Ana Rosa'", explicaba Montesinos.

Ana Rosa Quintana en su editorial de 'El programa de Ana Rosa'

"Poner en marcha el regreso de Ana Rosa fue muy duro. Los datos nos avalan, era el sitio natural de Ana. Creemos que este es el principio de muchas otras temporadas. Y estamos demostrando que nadie nos va a callar con lo que está pasando", añadía la CEO de Unicorn Content, emocionada con el resultado del regreso de su también compañera de productora a las mañanas de Telecinco.

Ana Rosa Quintana tomaba entonces la palabra en la convocatoria, manifestando lo mucho que le gusta la política. "Lo que está pasando es impresionante. Ha sido una temporada muy interesante y muy intensa. Ya no puedes descansar porque están saltando noticias todo el tiempo", contaba la presentadora del formato.

No es la primera vez

"Nos han vetado y no ha venido nadie del PSOE, y les hemos llamado todos los días. No significa que no queramos por libertad, ellos han optado por no venir. Entiendo que es el concepto que se tiene de la libertad de prensa", desvelaba Ana Rosa Quintana, denunciando de nuevo la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez en participar en su magacín matinal.

Carlos Cuerpo, en 'El programa de Ana Rosa'

"El PSOE nos dice que no tienen tiempo en la agenda", apostillaba Pilar Cerisuelo Delás, productora ejecutiva de Unicorn Content. Durante esta temporada, tan solo dos figuras del Gobierno de Sánchez han acudido a 'El programa de Ana Rosa': la primera fue Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, que fue entrevistada por Quintana el 20 de marzo y el segundo fue Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, que acudió el 21 de abril de 2025.