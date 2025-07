Ana Rosa Quintana se despide de 'El programa de AR' con un aviso: "Estoy pendiente"

Por Redacción |

Nada más arrancar el editorial de su última emisión antes de despedirse de la audiencia, la veterana presentadora advertía de lo efímeras que podían ser sus vacaciones si, en medio del convulso clima político, se daba un giro importante a nivel informativo. "Vacaciones relativas porque estoy con la maleta hecha por si hay que volver en cualquier momento por si hay noticias, porque vaya temporada que llevamos", esgrimía Quintana.

Una vez superado el grueso del programa, Quintana ha vuelto a dirigirse al público al final del mismo con otro mensaje marcado por la incertidumbre que rodea a su descanso estival: "'El programa de Ana Rosa' descansa hasta septiembre. Se quedará Ana Terradillos y después Joaquín Prat, y vamos a estar todo el verano. Yo voy a tomarme un pequeño respiro, pero ya les anuncio que yo no puedo vivir sin información".

"Estoy pendiente. No hace falta que me silben de la cadena para que me presente aquí en el momento que la cadena crea conveniente y yo también. Que tengan ustedes un feliz verano y muchísimas gracias por el recibimiento que le han dado a este programa después de tanto tiempo. Agradecida de corazón como tengo que estar siempre con todos ustedes", concluía antes de irse de vacaciones... si la actualidad lo permite.

Cambios en la mañana de Telecinco

Con Ana Rosa fuera de la programación, Telecinco rediseña su mañana hasta septiembre . 'La mirada crítica', presentado por Ana Terradillos junto a Jano Mecha y el equipo político habitual, prolongará su emisión hasta las 10:30h. A continuación, 'Vamos a ver verano' también extiende su horario, con Patricia Pardo,Joaquín Prat, Adriana Dorronsoro y Giovanna González al frente.