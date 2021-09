La noche del jueves 9 de septiembre, 'Secret Story: La casa de los secretos' abrió sus puertas en Telecinco con una gala de la mano de Jorge Javier Vázquez, en la que Bigote Arrocet fue el primero de los concursantes en aparecer ante las cámaras. Una ocasión que el presentador no quiso desaprovechar para preguntarle por una de las grandes incógnitas en torno al chileno de los últimos años: su ruptura con María Teresa Campos.

Jorge Javier habla con Bigote Arrocet en el estreno de 'Secret Story'

El humorista apareció ante las cámaras del programa vestido como todo un faraón, momento en el que, al charlar con el presentador, señaló que "para mi cumpleaños, se cumplen los dos años sin hablar con Teresa". Vázquez planteó entonces si "crees que te estará viendo", ante lo que Arrocet reconoció que "no sé", aunque confesó que sí le gustaría que lo viera, "así como yo la veo a ella. Son muchos años con mucho cariño". "Cuando estaba en Chile, salía en un montón de programas donde la entrevistaban, hace como un mes y medio. Salía en un programa de televisión nacional", explicó Arrocet, cuando el catalán quiso indagar en el asunto.

"¿Qué sentiste cuando la viste?", planteó el presentador. "Cuando uno ha vivido con una persona tantos años, con tanto cariño, donde ha sido tan feliz, tiene una sensación bonita", manifestó el concursante, quien recalcó que "me unen muchas cosas muy bonitas" y elogió de Campos que "es muy simpática, más buena que yo". "El aburrido de la casa era yo", admitió Arrocet, justo antes de que Vázquez planteara la gran pregunta: "¿por qué te fuiste?". "Cuando las cosas se acaban, se acaban y punto", respondió el aludido, de forma escueta, tras lo cual Vázquez quiso saber si Campos "sabía que se había acabado". "Yo se lo dije", contestó el concursante, de forma tajante, que después negó la versión que su expareja había dado sobre su ruptura.

"Todo sale con el tiempo"

"Han pasado dos años hablando tan mal de mí, diciendo cosas que me han dolido", protestó Arrocet, quien aseguró que "nunca fue así, pero yo no lo voy a decir, tiene que hacerlo ella". Además, el concursante adelantó que "hablaré con ella, porque no soy rencoroso", para después manifestar que "me fui y me despedí. El resto, lo sabe Terelu también". Una versión que contradecía la de Campos, puesto que la presentadora había asegurado que el chileno había abandonado su hogar sin avisarla previamente. "Han pasado dos años y es hora de que se me ponga en el lugar que me merezco, porque nunca me iría de una relación como lo habéis dicho", defendió el humorista, quien al reunirse con Lucía Pariente, declaró que "todo sale con el tiempo. El mejor juez, es el tiempo".