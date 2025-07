Por Julia Almazán Romero |

El voluntariado queno está siendo tan agradable como pensaba. La modelo ha compartido en sus redes socialestras sentir un extremo dolor que le llevó al hospital.

Durante la grabación de un vídeo para TikTok donde explicaban en qué consistía el voluntariado, la influencer empezó a sentir algo raro: "Me duele el culo y me pica, yo no sé qué me está pasando", gritaba entre quejas, antes de salir corriendo a buscar alivio con agua. Su compañera de reality y el representante de la asociación, sus dos acompañantes en la grabación, no se lo tomaron muy enserio. Sin embargo, rápidamente la situación se tornó preocupante. "Creo que tengo algo... Ay, ay, ay", repetía la Alba Rodríguez, visiblemente afectada.

Alba Rodríguez, atendida en un hospital de Kenia

Poco después, uno de ellos alertaba: "Oye, nos vamos al médico que le ha picado algo a Alba, de verdad". La grabación tuvo que detenerse de inmediato y el grupo se movilizó para llevarla al hospital más cercano. Tras una primera evaluación médica, los profesionales sanitarios confirmaron que la joven había sufrido una picadura de un insecto al que es alérgica, lo que le provocó fuertes calambres y picores por todo el cuerpo.

A pesar del susto y gracias a la ayuda médica, la situación no fue a más. La exparticipante explica que sentía picores que le provocaban mucho dolor, pero no ha perdido el sentido del humor y ha querido tranquilizar a sus seguidores. "Final trágico, pero sigo viva", dijo con ironía tras recibir el tratamiento por vía intravenosa y ya habiendo pasado todo lo peor.

Alba García y Alba Rodríguez durante su voluntariado en Kenia

La misión del voluntariado

Alba Rodríguez, tras su paso por una de las pruebas de amor más famosas de la televisión española, ha decido ser voluntaria en Kenia junto con su compañera Alba García. La iniciativa consiste en impulsar la construcción de un centro educativo y un orfanato en una aldea keniata con la ayuda de Voluntariadoxel mundo: "Lo que queremos es abastecer a la gente que vive aquí, ofrecer educación para los niños y un hogar a quienes no tienen padres", comenta la modelo. El terreno ya ha sido adquirido y la primera aula comenzará a construirse pronto.