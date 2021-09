Telecinco está remodelando su estrategia para recuperar el control del prime time, además de impedir que Antena 3 lidere septiembre. Entre sus últimas tácticas, como ya avanzamos, estaba retrasar la emisión de la ficción, apostando así por los reality shows que tiene en parrilla. Concretamente, el lunes emite 'El debate de las tentaciones' primero en Telecinco para luego dar el salto a Cuatro, lo mismo que hace los martes con 'Secret Story: Cuenta atrás'.

Ruth Díaz junto a Blanca Rodríguez y Jairo Sánchez en 'El pueblo'

Centrándonos en el caso de 'El pueblo', la producción de Contubernio fue retrasada hasta las 23:15 horas. Sin embargo, no solo esto fue el objeto de las críticas. Ruth Díaz, actriz de la serie, centró las quejas por cómo se promovía a los espectadores de Telecinco a cambiar de canal. "Casi me descojono ayer cuando en 'La última tentación', en Telecinco, se dio paso a 'El pueblo' y acto seguido su presentadora insistió a los espectadores en que cambiaran de canal a Cuatro", comentaba la intérprete. "Es pa mear y no echar gota. Menudo estrapalucio. Gracias a los que os quedasteis en Peñafría".

Esta técnica, como muchos usuarios le respondieron a Díaz, es normal en la cadena, puesto que Mediaset suele programar previamente sus galas de Cuatro en el access prime time de Telecinco, con la intención de que la cadena secundaria gane los adeptos de aquellos que están en la principal. La encargada de dar vida a Laura en Peñafría criticaba esta acción, ya que no se animaba a los espectadores a visionar la ficción.

Alberto Caballero también critica la táctica

Citando el tuit de Ruth Díaz, el propio Alberto Caballero comentó su opinión al respecto sobre esta estrategia: "No lo vi, pero si esto fue así es grave e invita a la reflexión. Todo al revés. Qué prado de pena". Este comentario se suma a la crítica que, desde hace un tiempo, sacude a Telecinco por el trato a sus series, como el retraso de su emisión, que ya sufrió 'Madres. Amor y vida' en el último trimestre de 2020 por la competencia de la ficción con 'La valla'.