La vuelta de los anónimos a una de las casas más famosas de la pequeña pantalla ha supuesto un soplo de aire fresco para 'Secret Story'. Sin embargo, la terminología de 'Gran Hermano' sale a relucir para describir lo que ocurre en el reality. Precisamente, es necesario recurrir a la palabra "edredonning" para describir lo ocurrido entre Alberto Maroto del Viso y Elena Olmo durante la primera hora sin cámaras de la edición.

Elena y Alberto, antes de la hora sin cámaras en 'Secret Story 2'

Tras aproximadamente dos semanas de concurso, parece que la dupla formada por el madrileño y la sevillana se consolida a pasos agigantados. No obstante, es necesario mencionar que buena parte de 'La casa de los secretos' no se cree para nada esa supuesta atracción: "No huele a amor, huele a carpetazo", llegó a asegurar Nissy Lahr mientras olfateaba su cama.

La encargada de comunicar a la audiencia el tórrido encuentro fue Toñi Moreno durante la segunda entrega de 'La noche de los secretos'. La malagueña dio paso a un largo vídeo en el que Elena Olmo se mostraba más que reticente a regarle un beso a su compañero de concurso hasta que una fiesta terminó provocando que sucediese lo que parecía inevitable. Poco después, ambos dieron el paso y solicitaron a la organización una hora sin cámaras.

Desde su habitación, los aparatos comenzaron a grabar hacia arriba para no captarles en pleno acto: "Me gustas mucho", decía el amante del café. Entre suspiros y besos, podían escucharse expresiones como "me pareces muy bonita, sí". Mientras todo ocurría, los compañeros no podían parar de mirar a través de las paredes de cristal: "Se están meneando todo el rato. [...] Lo peor es los otros que le están dando bombo a una carpeta", aseveró Carmen Nadales.

Del "no ha pasado nada" al "carpetazo"

Una vez finalizado el tiempo solicitado, Elena y Alberto se dispusieron a narrar lo ocurrido: "No ha pasado nada", decía la Olmo. Instantes antes, Maroto también aseguró que no habían "movido la cinturita". A pesar de sus palabras, sus interlocutores parecían no creerse lo que les estaban contando; eso sí, Laila Lahr tiró de ironía para lanzarles una pequeña pulla: "Como siempre", reiteró. ¿Realmente solo hubo "besitos, besitos, besitos"?