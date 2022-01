La tensión entre Carmen Nadales y Nissy Lahr en 'Secret Story: La casa de los secretos', tras su fuerte discusión por la ducha en sus primeros días de convivencia, no parece estar cerca de desvanecerse. De hecho, durante la emisión de 'Última hora' del jueves 20 de enero, el programa destapó lo que resultó ser una descarada mentira por parte de la marroquí contra la cordobesa, que despertó multitud de críticas contra Lahr en redes y que hizo crecer aún más la mala impresión que muchos habitantes de la casa tenían de Nadales.

Carlos, perplejo al escuchar a Nissy hablar de su "encontronazo" con Carmen en 'Secret Story'

Tras la cita del miércoles 19 de enero, en la que los concursantes eligieron sus esferas para comenzar el juego de los secretos, Nadales entró en el baño y, al salir, se topó con Elena Olmo y Lahr ante la puerta, por lo que optó por pasar entre ambas compañeras evitando cualquier contacto. "Me llega a hacer así, y la liamos", soltó la segunda, una vez la cordobesa hubo pasado, haciendo el gesto de un empujón que no sucedió. Unas palabras que, de hecho, llegaron a oídos de Nadales, puesto que apenas había tenido tiempo de alejarse de ellas.

"He salido por la puerta del baño y lo normal es que, si veis que está saliendo alguien, os apartéis, ¿no? No os quedáis en medio para que tenga que pasar por ahí y, encima, dices que si te llego a dar... me está provocando", criticó Nadales, tras reunirse con Rafa Martínez en el vestidor. "Me juego a que más de una persona de la casa piensa que son prepotentes y no tienen narices de decírselo. Son todos unos lameculos", acusó la cordobesa, sobre las mellizas, a quienes también tachó de ser "la maldad personificada. A cual más víbora". "A mí esa forma de ser me da pereza", confesaba por su parte Martínez.

"Le arranco los pelos"

Mientras, Olmo, en el baño, animaba a Lahr a compartir lo que Nadales "ha hecho", momento en el que la melliza escenificó cómo la cordobesa habría pasado por su lado empujándola con el hombro, algo que realmente no ocurrió. "Eso es violencia. A mí me hace eso y le arranco los pelos", opinó su hermana, Laila Lahr, perpleja al creer su versión. Una mentira que Lahr no dudó en repetir ante Carlos Peña, quien se quedó tan sorprendido como Laila al creer lo que la melliza les estaba contando. Un episodio que despertó numerosas críticas en redes ante la evidencia que dejaban las imágenes, al igual que las palabras que Lahr soltó una vez que Nadales pasó por su lado, de que la melliza había mentido a sus compañeros sobre lo sucedido con la cordobesa.