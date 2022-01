Uno de los rostros que se ha colado en los platós de Telecinco sin apenas esperarlo es Jonathan Vaquero. Su manera directa y efusiva de expresarse llamó la atención desde que comenzase a defender a su hermana Cora tras el inicio de 'Secret Story 2', pero no siempre consigue que el espectador se sienta cómodo ante sus alegatos. De hecho, tanto Emma García como Toñi Moreno se vieron obligadas a pararle los pies en cierto modo.

Jonathan Vaquero y Love Yoli, en 'La noche de los secretos'

Desde el plató de 'Viva la vida' su presentadora vivió un tenso momento durante el cuarto fin de semana de enero: "Eres una estrella y una estrella con corazón, me ha dado esa sensación, no sé que descubriré cuando te conozca un poco más", comenzaba diciendo García. Sin embargo, lo primero que hizo el catalán nada más llegar fue reclamar que le enfocaran en cámara y pedir a los colaboradores que no pusieran caras de pánico.

No obstante, su verborrea a veces brusca provocó que Emma alzase la voz desde el formato de Cuarzo Producciones: "Aquí la que manda soy yo, eh, lo digo por si se te ha olvidado. [...] La que controla y dice cómo van las cosas soy yo, que es mi trabajo, no es por otra cosa". Ante estas palabras, Jonathan no tuvo más remedio que acatar las reglas televisivas y dar su sincera opinión: "No confundamos el toque de humor que he querido dar con un ataque personal. [...] No he venido aquí a burlarme ni nada", sentenció con sinceridad.

Encontronazo con Love Yoli y regañina de Toñi Moreno

Como buen defensor de Cora, Jonathan Vaquero también tuvo su particular presencia desde el plató de 'La noche de los secretos'; eso sí, sentado en las gradas del público. Durante el tramo emitido en Mitele Plus, el catalán quiso tomar el protagonismo, pegando un salto desde el asiento para dirigirse a Love Yoli. Ella misma alegó que no le "gustaba" su presencia y trató de convencerla sin respetar la distancia de seguridad.

En ese momento, Toñi Moreno se mostró rotunda ante esas actitudes mientras conducía el reality de Zeppelin: "Estamos en un momento de pandemia. Te voy a pedir que todo lo que tengas que decir, con educación como lo hablas siempre, lo digas desde tu sitio", expuso con cierta condescendencia. Una vez comenzó el tramo del debate en Telecinco, volvió a suceder algo parecido, con la andaluza repitiendo el mismo argumento. Finalmente, se mostró ciertamente hastiada.