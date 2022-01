La segunda edición de 'Secret Story: La casa de los secretos', esta vez con anónimos, ha empezado muy fuerte gracias a su casting. En la primera semana del reality, ya hemos podido ver cómo la entrada de un nuevo concursante, Álvaro López, ha revolucionado la casa y los ha puesto a todos a la defensiva. También hemos observado una primera bronca muy fuerte entre Carmen Nadales y Nissy Lahr, e incluso algunos participantes están encontrándose muy a gusto con otros dentro de la casa, como es el caso de Elena Olmo y Alberto Maroto del Viso.

Adrián y Colchero en 'Secret Story'

Otros de ellos, han encontrado rápidamente un grupo con el que se sienten cómodos, como es el formado por Marta Jurado, Adrián Tello y David Colchero, quienes parecen haber hecho una piña desde el primer día. Tal es la confianza entre ellos que incluso el profesor de Calatayud ha compartido con sus compañeros una táctica infalible para poder masturbarse dentro de la casa, optando por meterse en la ducha aunque no vayas a ducharte.

La noche del jueves 20 de enero de 2022, el programa preparó unas imágenes de Colchero por la mañana, recién despierto, saliendo de la ducha sin haberla utilizado. Esto ha hecho pensar a los espectadores de 'Secret Story' que David ha seguido al pie de la letra el consejo de su amigo Adrián Tello. No obstante, esto no ha sido lo único que ha llamado la atención de la audiencia del reality, sino que ha habido conversaciones tanto de Adrián como de Colchero que han hecho volar la imaginación de los usuarios.

¿Posible carpeta?

"El amor no lo he conocido nunca, estuve en una relación de nueve meses pero no estuve enamorado, solo ilusionado. Cuando lo dejé con mi exnovia probé con un chico por curiosidad y me gustó. Tiro más para las chicas, pero si un chico es guapo...", decía Colchero. Más tarde, Tello también explicaba a Marta durante un juego de preguntas que se había enrollado con alguno de sus amigos. "Filetazos con vicio, y si te gustan pues te das otro", decía el profesor, dejando sin palabras a la teniente de alcaldesa. ¿Podría evolucionar esta amistad entre el andaluz y el de Aragón a algo más?