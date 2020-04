El alegato de Ismael Beiro a favor de 'GH': "Que sea el juzgado el que resuelva cualquier situación violenta"

'Sálvame' ha homenajeado este jueves el 20º aniversario del estreno de 'Gran Hermano' en nuestro país reuniendo, a través de videollamada, a cuatro de los concursantes más icónicos de su historia: Ismael Beiro ('GH 1'), Kiko Hernández ('GH 3'), Pedro Oliva ('GH 4') y Belén Esteban ('GH VIP 3'). Todos ellos han valorado muy positivamente su paso por el reality show y han aprovechado para lanzar un mensaje de apoyo a la productora del mismo, Zeppelin TV.

La primera en hacerlo ha sido la Princesa del Pueblo, que ha reconocido que al principio lo pasó mal, si bien prefiere quedarse "con que fue una experiencia que viví". Ha resaltado las amistades que entabló con Ylenia y Víctor Sandoval, que perduran a día a de hoy, y ha querido agradecer a quienes le ayudaron a que el encierro fuera más llevadero. "Tengo que dar las gracias a la productora, Zeppelin, a Jaime Guerra, a Marta, a Teresa, a Álvaro ... a todo el mundo del mundo Zeppelin y Mediaset porque con todos los concursantes fueron fantásticos", ha destacado la ganadora de la tercera edición de famosos.

Reencuentro de concursantes de la historia de 'GH'

Kiko Hernández se sumaba inmediatamente a este mensaje, alegando que "no sabe la gente el equipazo y la productora que hay detrás de ese programa". "Hay un pedazo de profesionales que no puedo nombrar ahora a todos porque no acabaríamos hasta las ocho", defendía, enumerando a algunos extrabajadores de 'GH' como Roberto Ontiveros, el primer Súper de la casa. "De verdad, hoy nos acordamos de vosotros, gracias por cuidarnos tanto", añadía, despertando los aplausos de sus compañeros. Unas palabras muy significativas por la delicada crisis de imagen que atraviesa el programa a raíz del caso Carlota.

En este sentido, Ismael era más explícito y terminaba de pespuntar las palabras del colaborador habitual de 'Sálvame'. Rogándole "cinco segundos" a Carlota Corredera, Beiro resaltaba que "Zeppelin siempre nos ha cuidado desde el primer momento y, cuando ha visto una actitud violenta, siempre han sido los primeros en ponerlo en manos de la justicia". Sin referirse explícitamente a la presunta violación de 'GH Revolution', el ganador de la primera edición mostraba su confianza en el sistema para poner fin a un caso que ha trascendido la televisión: "Que sean los juzgados los que se encarguen de resolver cualquier situación violenta", concluía.

Un programa que le cambió la vida

Las palabras de agradecimiento de estos cuatro exconcursantes responden a un programa y una experiencia que les cambió la vida por completo, sobre todo en el caso de quienes participaron en las ediciones de anónimos. Ismael Beiro recordaba este jueves cómo salió de la casa convertido en una auténtica estrella hasta el punto de que puso de moda el tinte rubio entre los espectadores, entretenimiento que llevaba a cabo con su amigo Iván Armesto cuando se salvaban de las nominaciones. Ellos dos, junto a sus doce compañeros de 'GH 1', han preparado una cena especial a través de videollamada para conmemorar que este 23 de abril se cumplen 20 años de la noche en que se conocieron en la casa más famosa de la televisión.