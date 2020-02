Alejandra Rubio se derrumba y abandona el plató de 'El debate de las tentaciones' por Kiko Matamoros

La noche del viernes 8 de febrero, 'El debate de las tentaciones' emitió un nuevo encuentro entre los colaboradores, con Sandra Barneda al frente, para comentar los últimos sucesos de 'isla', además de la primera entrevista de Christofer Guzmán tras su paso por el reality. Un programa en el que el deseo de hablar de los presentes hizo que hubiera múltiples interrupciones, lo que acabó generando cierta tensión entre Kiko Matamoros y Alejandra Rubio, quien acabó abandonando el plató tras romper a llorar en pleno directo.

Kiko Matamoros y Alejandra Rubio, enfrentados en 'El debate de las tentaciones'

"Llevo toda la noche intentando hablar, no se calla, se lo digo y sigue pisándome", respondió Alejandra, cuando Barneda interrumpió el debate para saber qué ocurría entre ella y Matamoros. "Lo que no voy a hacer es gritar por encima de él", añadió la colaboradora, ante lo que Ylenia la aplaudió por rebelarse. "Dramitas personales, no. Y guerritas personales, menos", replicó Kiko, ante el desconcierto de Rubio. "Si vienes a decir que yo a ti te he anulado como colaboradora esta noche, lo siento mucho", declaró Matamoros, mientras Alejandra recalcó que "te lo he dicho antes".

"Todavía estoy esperando a que me dejes hablar", protestó Rubio, al mismo tiempo que su veterano compañero insistía en sus disculpas antes de lanzar un "aprende" al que Alejandra no dudó en responder. "Aprender a tu lado es complicado", criticó la colaboradora, quien momentos después volvió a llamar la atención de Barneda cuando la presentadora detectó como María Zabay trataba de consolar a Alejandra al verla llorar. A pesar de la insistencia de Barneda, Alejandra se negó a dar explicaciones sobre el porqué de su repentino llanto. "No me hagas esto", pidió la colaboradora, ante lo que la presentadora acabó cediendo, antes de que Rubio se retirase unos minutos del plató durante uno de los vídeos.

"Sabe que esto me está costando mucho"

"No le ha dicho nada Kiko. Creo que de la propia impotencia, porque todos queréis hablar, porque sois buenos profesionales y os gusta el programa, y llega un momento que te frustras", explicó la presentadora tras la marcha de Rubio. "Quiero pedir disculpas por ponerme así, pero me duele porque él me conoce desde que soy pequeña, sabe que esto me está costando mucho y que encima me esté poniendo trabas, pues no me gusta", confesó Alejandra tras volver a su puesto, por el cual, en su estreno, fue duramente criticada en redes a raíz de su continuo silencio. "Una cosa es que digas que yo hablo mucho y tú no puedas hablar o lo que sea, y otra que digas que lo hago intencionadamente", se defendió Matamoros, antes de que Sandra pusiera fin a la disputa entre ellos.