Alejandra Rubio acudía el 25 de noviembre de 2021 a la entrega de premios celebrada por una revista en Sevilla. La joven no quiso dar declaraciones a 'Sálvame', lo que provocó el gran enfado de María Patiño. "Entiendo que no quiera hablar con su tía, puedo entender que no quiera hablar conmigo porque le caiga mal, ¿pero sabes lo que es el respeto, la educación, profesionalidad?, exclamaba muy molesta.

Alejandra Rubio y María Patiño

Días después, la joven ha contado en el plató de 'Viva la vida' que el director de la revista le comentó que el programa quería realizar una conexión en directo con ella. "Yo digo: 'Prefiero que no, porque, además, yo trabajo en otro programa. No pega que yo entre en directo en 'Sálvame'", explicó la hija de Terelu Campos. Marisa Martín Blázquez salió en su defensa y afirmó que "fue correcta". "Ella puede decir más o menos, pero siempre en un tono educado", aseguró la periodista.

Rubio confirmó que Patiño le llamó "nueve veces seguidas", pero ella se encontraba en clase y no pudieron hablar. La influencer le mandó un mensaje esa misma noche: "Le digo que no pasa absolutamente nada, que no se preocupe y que yo no tengo ningún problema. Y ya está, me da las gracias y ahí se queda", revelaba en su programa. Sin embargo, ese mismo día, la presentadora le volvió a pedir disculpas, públicamente, en 'Socialité'.

Terelu estalla

Terelu Campos estalló contra las críticas hacia su hija y contra el polígrafo de Carmen Borrego. "Debió de ser un polígrafo my divertido. Me descojoné. (...) Yo no hablo de su familia", contestaba visiblemente molesta. Además, la colaboradora no dudó en apoyar tajantemente a Alejandra Rubio. "La que me duele es mi hija. (...) Cuando uno quiere a una persona, lo que hace es quererla, protegerla y aconsejarla en la privacidad. Y eso es lo que hago yo, querer a mi hija, que es lo más importante de mi vida. Os joda o no os joda", sentenciaba Campos.

Su hija reaccionó a las palabras: "Yo pensaba que ese momento no iba a llegar nunca, que ella siempre se iba a mantener públicamente en una posición bastante neutra y que no iba a explotar nunca", confesó la joven. "Para mí, que haga esto públicamente, es muy importante, porque al final sabe que yo lo he pasado mal", relató Rubio.