La cuarta entrega de 'La isla de las tentaciones' terminó con la desesperación de Alejandro Nieto ante la posibilidad de perder a su pareja, Tania Medina. No obstante, el momento continuó más allá de lo que se mostró a los espectadores, tal y como adelantaron en la cuarta gala de 'El debate de las tentaciones', cuando se pudo ver cómo el gaditano terminaba suplicando a Sandra Barneda quien, aunque logró mantener sus emociones a raya, terminó rompiéndose por completo al intentar seguir con la grabación, por lo que esta tuvo que ser interrumpida.

Sandra Barneda trata de calmar a Alejandro Nieto en 'La isla de las tentaciones'

Aunque ya se pudo ver a la presentadora bastante afectada en la última entrega del reality, las cosas fueron más lejos cuando Nieto, en medio de su histeria, volvía de nuevo a la hoguera para dejarse caer ante la propia Barneda, en lo que era un adelanto de lo que podría verse el miércoles 8 de diciembre, en la quinta entrega del programa. "Quiero ver a Tania, por favor. Que la pierdo, no quiero", repetía el gaditano, una y otra vez, hasta que la barcelonesa lo cogió de las muñecas y lo animó a mirarla a los ojos, con el fin de que se calmara. "Vas a poder hablar con ella, pero tienes que tranquilizarte", soltó la presentadora, consiguiendo de ese modo que Nieto detuviera un tanto sus nerviosos movimientos y acudiera a sentarse junto a sus compañeros.

"No puedo controlarlo", confesaba el gaditano, sin parar de llorar, ante sus afectados compañeros. El programa interrumpió entonces el vídeo, para que fuera comentado en plató, donde Belén Esteban comentó que Nieto "es como un niño pequeño", sin tono crítico. "Acabamos de ver un ataque de pánico. Es muy fuerte para el propio individuo y para aquellos que lo presencian", explicó entonces Arantxa Coca, psicóloga del programa, tras lo cual apuntó que "por eso se mueve de esa manera tan errática y desesperada". "Hay que cortar el ataque, haciendo una contención emocional, por eso haces muy bien al tocarlo, al igual que al darle una puerta de salida que es: la vas a ver", añadió la profesional, a la hora de valorar el comportamiento de Barneda.

"Lo paso mal con ellos"

Sandra recibe apoyo de un miembro del equipo de 'La isla de las tentaciones' tras derrumbarse en la grabación

La psicóloga llegó incluso a manifestar que "hay que vigilarlo, porque pueden tener conductas en las que se pueden poner en riesgo", por lo que la presentadora quiso dejar claro que "tenemos a todo un equipo y eso en ningún momento habría ocurrido". "A mí lo que se me queda enganchado es alguien que sufre mucho, al que no le puedo decir nada porque es mi trabajo", confesó entonces Barneda, al recordar el momento en el que "se me acerca y me suplica". "No le pusimos más imágenes para tratar de calmarlo", desveló la barcelonesa.

Barneda dio paso entonces a unas imágenes en las que, tras la marcha de Nieto, ella trataba de continuar con la grabación, en vano, antes de romper a llorar ante los participantes. "Joder, es que es muy duro. Perdonadme, chicos", manifestaba la presentadora, entre lágrimas, antes de que se acercase a ella un miembro del reparto, momento en el que añadía con voz rota que "me ha desmontado Alejandro". Un llanto que, de hecho, terminaba afectando a los chicos, algunos de los cuales también rompía a llorar. "Es un programa muy complicado y cuando la gente dice que falseamos, es que es imposible. Los chicos lo pasan muy mal y yo lo paso mal con ellos", defendió la presentadora, en plató.