Por Fernando S. Palenzuela |

La llegada de David Broncano al access prime time de La 1 desestabilizó el reinado que Pablo Motos tenía en esta franja. 'La revuelta' se convirtió en el gran rival de 'El hormiguero' e incluso fue el líder del primer trimestre de la temporada. Sin embargo, esa enemistad que se creó intentó ser apaciguada por famosos que mantienen una buena relación con ambos presentadores, como es Alejandro Sanz.

El cantante acudió a 'La revuelta' el 20 de noviembre para presentar '¿Y ahora qué +?', su nuevo disco. Con la complicidad que caracteriza al equipo de Broncano con Sanz, le regalaron un rostro quemado para continuar con la tradición de regalos fallidos al artista. Tras esto, comenzó la entrevista para hablar de todos sus proyectos hasta que se acercó el final, cuando comentaron su faceta de mediador.

Alejandro Sanz en 'La revuelta' con David Broncano

"El año pasado empezaste una faceta nueva... No sé si te acuerdas, pero la última vez que viniste, viniste como mediador", le recordaba Broncano, haciendo alusión a su conflicto con Pablo Motos. "No me hables de eso", le pedía. Por su parte, el presentador aseguraba que la rivalidad "fue a peor" incluso pese a la intervención del músico.

Alejandro Sanz en una visita a 'El hormiguero'

La pulla final

"Pero, además, a mí no me importa por vosotros,... Yo creía que lo podía conseguir, pero bah, dedícate a lo tuyo y ya está", expresaba Alejandro Sanz. "Yo sé que tú eres un tío ambicioso y te suelen salir las cosas como tú quieres, pero", comentaba Broncano. El cantante aseguraba que "se vino arriba" por mucho que el presentador estaba seguro de que esa mediación era difícil.

El chasco que Alejandro Sanz se llevó a la hora de traer la paz entre David Broncano y Pablo Motos fue tal que está decidido a no volver a intentarlo jamás: "Yo no medio más nunca, ya os podéis matar si queréis, podéis hacer lo que queráis". Tras esto, Broncano le proponía otra alternativa: "Dale un toque a Andy y Lucas". Esto provocaba las risas del músico, que afirmaba que "sería más fácil".

Tras esto, David Broncano le hacía las preguntas clásicas, donde encontraba resistencia por parte del invitado. Al ver que el presentador seguía adelante con el tema, le soltaba: "De todas formas, querido Pablo... Ay, perdona, me he equivocado de presentador". "No empieces otra vez porque el año pasado te metiste en ese jardín y no valió para nada", replicaba Broncano entre los gritos del público.