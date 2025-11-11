Así fue la visita de Rosalía a 'La revuelta', con una junta de vecinos VIP y una "pulla" a 'El hormiguero'

Por Beatriz Prieto |

El lunes 10 de noviembre ha quedado marcado en la historia de 'La revuelta' por la visita de Rosalía tras el lanzamiento de su último disco, "Lux". La cantante escogía al programa de David Broncano como su primera visita televisiva, en lugar de 'El hormiguero', lo que despertó una evidente expectación entre el público. Este aplaudió en redes la peculiar introducción que Broncano y compañía prepararon para recibir a la popular cantante, que se sentaba en el espacio de La 1 antes de poner rumbo a Estados Unidos para ser entrevistada en el programa de Jimmy Fallon.

Rosalía, David Broncano y Jorge Ponce junto a los protagonistas del "sketch" de 'La revuelta'

Tras conversar brevemente con el público, Jorge Ponce irrumpía en el escenario para comunicar a Broncano que debían acudir a una junta de vecinos. Ambos se desplazaron entonces al portal junto a la entrada del teatro, donde 'La revuelta' sorprendió reuniendo al director Pedro Almodóvar, la futbolista Alexia Putellas, la expolítica Manuela Carmena, la diseñadora María Escoté, el director y actor Javier Calvo, el culturista Joan Pradells, la cantante La Zowi, la actriz Carmen Machi y el dúo musical Estopa en una peculiar junta de vecinos en la querían pedir a "la vecina que canta" que lo hiciera más a menudo.

Como remate de la escena, cargada de guiños y bromas incluso a la viral "excursión" de Rosalía por La Gran Vía antes de publicar su disco, la invitada irrumpía en el portal para poner entonces rumbo al teatro, junto a Broncano. "A ducharnos con agua fría para pagar los cachés esos dos meses. Ya no hay catering", bromeó Grison, sobre la peculiar reunión, con la que el programa dio el pistoletazo de salida a una entrevista en la que Rosalía repartió un bizcocho casero hecho por ella misma entre los presentes, le regaló a Broncano un plato con sus caras y hasta se animó a hacer un pulso con el presentador.

???? Acta Junta General Extraordinaria de La Revuelta



ORDEN DEL DÍA

1. La vecina que canta

2. La pelota

3. El tonto del bombo



Asistentes:

Pedro Almodóvar

Alexia Putellas

Manuela Carmena

Maria Escoté

Javi Calvo

Joan Pradells

La Zowi

Carmen Machi

Estopa

Rosalía pic.twitter.com/w4e7CrhKD4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025

"Ha sido un gustazo"

Durante su entrevista, Rosalía reconoció que trabajar en su disco "ha expandido la forma en la que entendía lo espiritual" e incluso se animó a cantar a capella "La Perla", uno de sus nuevos temas, cuyo destinatario la invitada se abstuvo de desvelar. "Siempre hay un poco de ficción y de no ficción", explicó la cantante de su trabajo, para después animar a Broncano a enviarle nombres que pudieran ser el protagonista de dicha canción y desvelar, además, que seguía yendo a clases de canto, para sorpresa del presentador.

Rosalía y David Broncano echan un pulso en 'La revuelta'

Asimismo, la cantante confesó que "no me he atrevido a ir" a la discoteca Berghain que da nombre al único tema de este nuevo disco del que ha sacado videoclip hasta el momento. "Significa 'arboleda de la montaña', tiene que ver más con eso, es como una metáfora de tu mente, te puedes perder en ese bosque de tu mente", explicó la invitada, sobre el nombre de la canción. Para rematar, Rosalía lanzó unas palabras que, a ojos de muchos espectadores, se vio como una pulla a 'El hormiguero': "Ha sido un gustazo. Creo que nunca había estado en un programa tan a gusto, como si estuvieras en el sofá de tu casa hablando con un amigo y eso es muy valioso".