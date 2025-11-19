Por Julia Almazán Romero |

Lolita Flores revolucionó por completo 'La revuelta' durante su visita a La 1 para hablar de 'Poncia', la obra inspirada en 'La casa de Bernarda Alba' en la que interpreta a la criada. La entrevista comenzó de manera distendida con el humor propio de la artista. Sin embargo, la cosa fue subiendo de tono entre confesiones cuando la propia Lolita le pidió a David Broncano que le hiciera la clásica pregunta relacionadas con las relaciones sexuales en el último mes y su patrimonio total.

"Mi patrimonio se lo llevó Cristóbal Montoro. Me hizo dos inspecciones y tuve que vender mi casa", afirmó sin rodeos. La actriz recordó aquel periodo como una auténtica "caza de brujas" que afectó a numerosos artistas y que marcó un antes y un después en su vida financiera. Con contundencia, aseguró que el exministro de Hacienda "se llenó muy bien los bolsillos" y subrayó que actualmente "está imputado porque todo ese dinero que se llevó lo desvió para otras cosas". Lolita insistió en que nada de aquello volverá: "No me va a devolver los dos millones de euros que me quitó, entre mi casa y muchas cosas más. Desde luego, yo no los tengo".

Lolita junto a Broncano en 'La revuelta'

En su relato, Flores explicó que en aquella etapa muchos intérpretes se acogieron a una sociedad empresarial promovida por asesores que "decían que se podía hacer". Broncano intervino en las declaraciones afirmando que "mucha gente lo hizo". Hoy, como consecuencia de aquella inspección, la artista vive sin ninguna propiedad a su nombre. "Vivo de alquiler y vivo de mi trabajo, pero mi patrimonio maravilloso es mi familia y el público que me llena los teatros", expresó con orgullo.

Lolita habla sin tapujos de su vida sexual y laboral

Lolita se anima a bailar una bachata en 'La revuelta'

Durante la charla, la artista también habló de sexo con la misma naturalidad. Confesó que, pero reivindicó su deseo y su libertad, asegurando que a su edad está "estupenda de todo, lo que pasa es que no le saco partido". Broncano le recordó que la clásica pregunta de "cuánto sexo ha tenido en el último mes" incluye la masturbación, algo que ella celebró entre risas: "¿Por qué no? (...) Parece que masturbarse un pecado y no señor, ¡es salud!". Además, en otra parte de la entrevista tampoco dudó en admitir quey bromeó con que necesitaría "uno como Grison, que la hiciera reír".

La entrevista estuvo llena de anécdotas, humor y guiños a su vida personal. Lolita recordó a su hijo Guillermo, habló de la organización familiar en Navidad y confesó que no se fía de las apps de citas por ser ella misma: "No puedo poner otro nombre con esta cara". También mencionó el atractivo de Jacob Elordi, aunque bromeó con la diferencia de edad y elogió el sentido del humor como requisito imprescindible para enamorarla.

Por otro lado, la hija de Lola Flores continúa en plena actividad profesional. Combina una intensa gira teatral con la obra 'Poncia' con su labor como jueza en 'Tu cara me suena', donde acumula una década de presencia. En la entrevista, incluso dejó espacio para repasar sus inicios en la música, su colaboración con J.A. Bayona en uno de sus primeros videoclips y su vínculo familiar con artistas como Rosario Flores, Antonio y su sobrina Alba Flores.