'La revuelta' se vuelca con Gemma Cuervo ante su inesperada visita: "La sorpresa más bonita"

Este miércoles 19 de noviembre, 'La revuelta' abrió sus puertas para recibir, entre otros invitados, a la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo. Antes de concluir su entrevista, sin embargo, la invitada sorprendió a David Broncano y todos los presentes con una visita muy especial que no tardó en hacerse viral: la de su madre, la también actriz Gemma Cuervo.

Cayetana aprovechó la promoción de su podcast sobre sexualidad 'No te lo Cayes', que para ella había sido todo un "máster en educación sexual". La madrileña pudo mantener así toda una charla sobre la sexualidad con el jienense, después de sorprender al presentador con todo un arsenal de juguetes sexuales, en la que incluyó menciones a su carrera profesional, antes de enfrentarse a las preguntas clásicas.

David Broncano abraza a Gemma Cuervo en 'La revuelta'

"Ahora le doy más importancia a la calidad que a la cantidad", confesaba Cayetana, al afrontar la cuestión sobre las relaciones sexuales. La actriz incluso se llevó "una chuleta" para mencionar el amplio abanico de opciones que incluía el petting, para proponer que tuviera más puntuación. Lejos de ser una estrategia para evadir la pregunta, Cayetana sorprendió a Broncano con un calendario en el que había marcado los momentos del mes en los que había mantenido relaciones.

Gemma Cuervo lanza besos al público de 'La revuelta' junto a su hija Cayetana Guillén Cuervo

"No puedo dejaros"

, dado que su invitada lo había mencionado un par de veces durante el encuentro. Cayetana se retiró entonces fuera del escenario con un "voy a por ella". "Ojalá sea comida", deseó Broncano, quien soltó un "hombre" al descubrir, antes que los presentes, cuál era el "regalo" de su invitada., a quienes enseguida se sumó Broncano para brindar su apoyo.

El teatro se inundó entonces de un sonoro aplauso, mientras los presentes se ponían en pie para recibir a la veterana artista que, sonriente a sus 91 años, dio un beso a su hija antes de abrazarla. Asimismo, Gemma saludó a Broncano con dos besos. "La sorpresa más bonita aquí, no me esperaba esta aparición", confesó el presentador. "Te lo mereces, David", aseguró Cayetana quien, ante la respiración un tanto agitada de su madre, desveló que "le cuesta un poquito respirar" y señaló a "sus followers", palabra que Gemma repitió varias veces mientras lanzaba besos al público.

???? Gemma Cuervo pone al teatro en pie



"Gemma, qué alegría verte", le transmitió Broncano que, al preguntarle si "has estado viendo el programa", se percató del apuró de la recién llegada con su respiración y no insistió. "Hay que respirar despacio, que son muchas emociones. Pero es bonito que, aunque sé que llevas un tiempo sin trabajar, fue pisar de nuevo las tablas del teatro y provocar la reacción de siempre en un público que la quiere tanto", señaló el presentador, despertando una nueva ovación que animó a Gemma a bailar un tanto. "Yo no puedo dejaros. Os quiero", dedicó la actriz, emocionada, como despedida.