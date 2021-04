Rocío Carrasco hizo historia con su entrevista en los estudios de Mediaset España después de varios años sin pisar un plató de televisión para ser entrevistada. En las más de 3 horas y media de programa, respondió muchas de las últimas cuestiones que se habían realizado hacia su figura y sus declaraciones en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Como era de esperar, las contrarrespuestas se han sucedido a lo largo de la mañana siguiente.

Alessandro Lequio en 'El programa de Ana Rosa'

Uno de los más críticos con Rocío Carrasco ha sido Alessandro Lecquio, quien desde 'El programa de Ana Rosa' la ha atacado en varias ocasiones. La protagonista de la docuserie respondió a todo lo que había dicho en las últimas semanas y el colaborador no ha dudado en contestar. "La que no me ha entendido es ella. Ella ha contado una versión de mi relato que no coincide. Me presenta como igual de su ex cuando eso es rotundamente falso", expresaba Lequio.

Este se quejaba de que "no está bien señalar a la gente de haber cometido un delito cuando es falso", haciendo referencia a que pudiera haber insinuado que es un maltratador. "Yo nunca he sido denunciado por maltrato y nunca he sido condenado por maltrato", enfatizaba. En este punto, comentaba que entendía que "Rocío Carrasco es una mujer que no está bien", pero que no comprende cómo "una madre lleva 9 años sin ver a sus hijos" y que con esto no quiere decir que se posicione de parte de Antonio David Flores.

Así fue la respuesta de Rocío Carrasco a Alessandro Lequio

El tema de Alessandro Lequio fue uno de los primeros temas que se trataron en la entrevista de Rocío Carrasco. Esta aseguró que no había comprendido nada de lo que estaba contando e igualó su comportamiento al de su exmarido: "Tampoco me extraña, porque perro no come perro. Al final, si lo analizas, si tiene ese pensamiento, que es el que él verbaliza, me está demostrando que, si no es igual, es muy parecido al ser".

Con estas declaraciones, varios usuarios de las redes sociales rescataron el fragmento de una entrevista al italiano en 'Tómbola'. En ella, este aseguraba haber "tirado bofetones a mujeres", algo que sorprendía a los colaboradores del formato. "Es un bofetón light, no es un bofetón... No encuentro que haya nada de malo", explicaba. "No es violencia, no estamos hablando de violencia. Estamos hablando de una discusión fuerte donde ella te tira un bofetón, así que tú se lo destituyes".

Si estás siendo víctima de violencia machista, tienes a tu disposición el teléfono 016 o el correo electrónico [email protected] En el caso de que sufras alguna discapacidad auditiva o del habla, puedes llamar al 900 116 016.