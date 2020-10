Alessandro y Patry debutan como nueva pareja de 'La isla de las tentaciones': "Estamos más fuertes que nunca"

*En elaboración

El domingo 4 de octubre, Telecinco emitió una nueva entrega de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', la primera después de que Inma Campano y Ángel de los Santos decidieran abandonar el reality juntos tras la hoguera de confrontación inaugural de la edición. Ambos participantes dejaron con su marcha un hueco en la isla que el programa no tardó en llenar al sumar una nueva pareja, que fue recibida por Sandra Barneda antes de que se reunieran con sus respectivos compañeros: la formada por Alessandro Livi, quien se dio a conocer en la primera edición de 'Gran Hermano', y Patricia Guimeras.

Alessandro y Patry se unen a 'La isla de las tentaciones'

Los recién llegados se presentaron como una pareja que lleva un año de relación, cuyo comienzo no fue precisamente sencillo. "Hubo terceras personas, pero supimos escogernos y nos dimos cuenta de que queríamos estar juntos por encima de todo, y eso es lo importante", recordó Patry, quien reconoció que "yo cometí una infidelidad y conseguí que Aless me perdonara. Fuimos capaces de superar esa etapa". "A día de hoy estamos superbien. Entramos a vivir esta experiencia no por revivir ninguna llama, sino para reforzar nuestra relación", secundó Livi, quien tenía la esperanza de que el reality reforzara "mi confianza en ella para dar un paso más: vivir juntos".

"Estar separados nos puede venir bien para conocernos mejor y decidir nuestro futuro", apostó Alessandro, mientras que Patry manifestó su deseo de "demostrarle a Aless que puede confiar en mí y que no le voy a volver a fallar". "Por un lado, tengo miedo, pero por otro, confío en lo que tenemos", declaró Guimeras, antes de que ambos se reunieran con Sandra en la playa, momento en el que la presentadora quiso conocer mejor a la pareja. "¿Te arrepientes de la infidelidad?", planteó Barneda a Patry. "No me arrepiento, si pasó es porque tenía que suceder. Después de haberlo superado, estamos más fuertes que nunca", reconoció la recién llegada. "Lo conozco y sé como es, pero tengo miedo de que encuentre complicidad con otras chicas", reconoció Guimeras, al hablar de sus temores en torno a su pareja a la hora de enfrentar el reality.

"Saldremos de aquí juntos"

Barneda también recordó la cierta fama de "ligón" de Alessandro, quien admitió que "lo he sido". "He estado muchos años soltero y yo cuando he tenido pareja, siempre he sido fiel y las he respetado", afirmó el participante, cuya parte ligona echó para atrás a Patry al comienzo de su relación. "Me di cuenta de que no era como lo pintaban y aposté por él", explicó Guimeras quien, en la despedida, le pidió a su pareja que disfrutase de la experiencia. "Confío en ti, saldremos de aquí juntos", declaró Patry, mientras que Alessandro confesó que "te voy a echar de menos, pero que sepas que voy a confiar en ti". "He venido fuerte, no esperaba que me diera ese bajón. El último beso ha sido de romperse el corazón por completo", reconoció Livi, tras separarse de su novia.