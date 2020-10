Tom y Sandra, cada vez más desatados en 'La isla de las tentaciones': "Me pones nervioso"

'La isla de las tentaciones' emitió una cuarta entrega en la noche del domingo 4 de octubre, en la que se pudo ver la discusión entre Melyssa Pinto y Tom Brusse después de que ella decidiera escaparse de su villa para echarle en cara su comportamiento en el reality. Un tenso momento tras el cual Pinto recibió un toque por parte del programa y que no pareció echar atrás a Brusse, sino todo lo contrario: el participante optó por animarse con una celebración en la que acabó besándose con Sandra, una de las solteras, por primera vez. Y no fue la única.

Tom y Sandra se besan en su segunda cita en 'La isla de las tentaciones'

"Me he dejado llevar, pero no puedo hacerlo como soltero", comentaba Tom con alguna de las tentadoras, durante la fiesta posterior a su bronca con Melyssa, en la que incluso bromeó sobre la posibilidad de que "podemos dormir en mi cama, pero con ropa". "Tengo que arreglar los problemas primero y después haber qué puede pasar. Me dejo llevar", declaraba el participante ante las cámaras, quien reconoció que "Sandra es una chica que me gusta y necesitaba cariño". Algo que ella le dio durante la celebración, hasta el punto de que Brusse se lanzó a besarla por primera vez.

"Cuando me besó me quedé como: ¿qué ha pasado?", confesó Sandra, a solas, tras lo cual explicó que "besar a Tom es una mezcla de cariño, hacia momentos más sensuales, pero brutal. Me encantó". "Yo quiero a Melyssa, pero viene aquí y está celosa y no es la vida que quiero. No puedo ser yo mismo con ella. Estoy muy confundido", confesaba por su parte Tom. "Me he arrepentido un poco, pero no puedo negar que Sandra me gusta. Pero quiero a Melyssa", añadió Brusse, quien concedió a la soltera una senda cita tras la cual admitió que entre ambos "hay conexión". "Tiene una mirada superprofunda, no veo maldad", describía Sandra, quien acabó besándose con Tom varias veces más después de que él reconociera que "me pones nervioso".

"Hemos decidido dormir juntos"

Tom y Sandra pasan su primera noche juntos en 'La isla de las tentaciones'

"Cuando una persona me mira así, no me puedo aguantar. Solo quería cogerla, abrazarla", reconocía Tom, al recordar el beso en una cita en la que Sandra admitió que, de primeras, "pensé que eras un prepotente". "Me he cortado en muchas cosas por Melyssa, pero no puedo más", confesó Tom, quien también compartió un momento de intimidad con Sandra horas después, en la piscina. "Es muy pronto para sentir algo más fuerte", manifestó Brusse, quien bromeó con la posibilidad de que Sandra fuera un problema, juego que ella no dudó en seguir. "Eres un problema que me ha abierto los ojos", declaraba el participante, convencido.

"Es muy complicado, porque no dejas de pensar que tiene pareja y que puede recular", admitía Sandra, una vez a solas, quien acabó compartiendo cama con Tom. "Estoy a gusto con Sandra y hemos decidido dormir juntos. Solo dormir", explicó Brusse, al que Sandra describió como "una persona cariñosa que a la vez tiene su parte más loca". "Nunca me había pasado querer a alguien pero estar a gusto con otra persona", confesó Brusse, tras pasar la noche con la soltera, quien comenzó la jornada con "la inseguridad de que se despierte pensando en su pareja", antes de dejarse llevar por el cariño del participante. Unas inseguridades que todo apunta a que acabarán superando, puesto que ambos parecen estar cada vez más unidos en todos los sentidos. ¿Serán los primeros en dejarse llevar hasta el final?