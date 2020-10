Melyssa se enfrenta a Tom en 'La isla de las tentaciones': "Puedes follarte a quien quieras"

La noche del domingo 4 de octubre, Telecinco emitió la cuarta entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que por fin se emitió el tenso reencuentro entre Melyssa Pinto y Tom Brusse, después de que la primera se saltara las normas del reality y se escapara de su villa para ver a su pareja. De esa forma, la participante sorprendió a todos los habitantes de Villa Montaña, incluido su novio, quien trató de tranquilizarla con ayuda de los demás, en vano, mientras Melyssa descargaba toda su rabia por lo que había visto de él en la primera hoguera.

Melyssa reprocha a Tom su actitud con las solteras en 'La isla de las tentaciones'

"¡Tom Brusse! ¡Eres un desgraciado! Lo he visto todo, que lo sepas, no vas a verme en tu vida", gritó Melyssa al ver a Tom con sus compañeros, junto a la piscina, momento en el que él aseguraba que todo había sido "un juego". "Me da igual porque eres un desgraciado de mierda. Eres un hijo de puta", insultó la participante, enfadada, ignorando los intentos de los compañeros de su novio por calmarla. Pinto no dudó entonces en reprochar a Tom su comportamiento con las solteras, preguntando "si duermen desnudas" o dejando que le hicieran cosquillas, entre otras cosas.

"¡Que yo no lo he hecho! Te dije que no aguantaba ni una. La relación se ha terminado", continuó Melyssa, fuera de sí, antes de instar a las solteras que habían llegado a que "os calléis, que sois todas iguales". "Has venido aquí a poner tu relación a prueba. Él no ha hecho nada", le recordó Sandra, quien más cercanía había mantenido con Tom hasta el momento. "Estamos aquí para cambiar tus celos", añadió Brusse, tras lo cual Pinto señaló que "tú ya no eres mi novio, puedes follarte a quien quieras", ignorando a su pareja, quien aseguraba que aún la quería. "Nunca quieres escuchar, te poner a gritar. Todo te da igual. No tienes la razón", le reprochó Tom, quien admitió estar "muy confundido", además de que "no quiero una vida así".

"Quiero desconectar"

Tras la marcha de Melyssa, Tom tuvo ocasión de charlar con sus compañeros y las tentadoras de la villa. "Yo soy el culpable, yo la conozco", declaró Tom, mientras que Sandra defendió que "yo no vengo con la mentalidad de romper una relación". "Cada vez que discutimos me manda a la mierda. Es así cada día. Estoy flipando", admitió Tom, tras lo cual anunció que "quiero desconectar, quiero bailar". Un deseo que cumplieron sus compañeros, dando paso a una fiesta en la que Brusse, lejos de mostrarse inquieto por lo que había ocurrido con su pareja, acabó besando a Sandra por primera vez. "No estoy en su cabeza para saber lo que le pasa, pero tiene que tener un cacao mental increíble", reflexionó Sandra sobre Tom, ante las cámaras del programa.