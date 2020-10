El toque de Sandra Barneda a Melyssa en 'La isla de las tentaciones': "Cometiste un grave error"

El domingo 4 de octubre, Mediaset emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones' en la que Melyssa Pinto se escapó de su villa para reprochar a Tom Brusse su comportamiento con las tentadoras del reality. Una decisión por la que la participante se saltaba las normas del programa, dado que las parejas no tienen permitido ningún tipo de contacto, algo que Sandra Barneda acudió a recordarle al día siguiente.

Sandra Barneda se reúne con Melyssa en 'La isla de las tentaciones'

"Nos tenías superpreocupados", confesaron los solteros, cuando Melyssa regresó a la villa tras su arrebato. "Me he escapado y he llegado a la villa de los chicos. Le he dicho de todo a Tom, pero ahora me arrepiento", lamentó la recién llegada, entre lágrimas, antes de recibir el consuelo de sus compañeras y de algunos tentadores. "Se ha quedado en shock", explicó Pinto, después de admitir que "necesitaba verlo". "Se me ha ido la olla, ya lo sé. Me ha salido en ese momento. He fallado a mucha gente", reconoció Melyssa, ante lo que su compañera Marta Peñate señaló que "yo lo siento, pero te entiendo".

"Ayer cometiste un error muy grave para ti y para el programa", señaló Barneda a la mañana siguiente, tras quedarse a solas con Melyssa, quien pudo ver imágenes de su encontronazo con Tom. Una emisión durante la cual Pinto no pudo disimular su arrepentimiento. "No tengo explicación, me da mucha vergüenza", confesó la participante quien, al explicar por qué había hecho aquella escapada, reconoció que había sido "por rabia, por pensar que yo estaba aquí mal mientras él se lo estaba pasando bien". "Me he sentido descontrolada", declaró Melyssa, a sola ante las cámaras. "¿Él cree que haciendo todo lo que ha hecho, voy a dejar de ser celosa?", cuestionó Pinto durante el encuentro con Barneda, tras lo cual señaló que Tom "cree que lo que ha hecho no está mal".

"Rompiste las normas"

"Eso me duele, porque significa que se comporta así con las chicas", confesó Melyssa, quien también apuntó al daño que le había causado que "tuviera feeling con Sandra". "Por eso actúa así: porque ya me ha olvidado", apuntó Pinto, haciendo referencia al comportamiento de Tom con la soltera. "Rompiste las normas. Sabías a lo que venías: a poner a prueba tu relación con Tom", le recordó entonces Barneda, recalcando la importancia de "vivir separados y no tener ningún tipo de contacto, pase lo que pase". La presentadora le dio entonces a Melyssa dos opciones: seguir en la isla respetando las normas o irse "sola, sin Tom y sin poder hablar con él". "Sigo, si me tengo que ir sin hablar con él, sigo", respondió la participante, ante lo que Sandra deseó que "te sirva la oportunidad que te está dado 'La isla de las tentaciones'".