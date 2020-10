Cristian y Yun, primeros solteros eliminados en 'La isla de las tentaciones': "No me lo esperaba"

La noche del domingo 4 de octubre, 'La isla de las tentaciones' emitió una nueva entrega en la que los participantes y sus tentadores alcanzaban su segunda cita. Una mecánica por la que algunos de los solteros quedaron sin pareja, por lo que Sandra Barneda anunció que había llegado el momento de despedirse para dos de ellos, uno de los solteros en cada villa, que finalmente resultaron ser Cristian del Valle y Yun Estevan.

Cristian y Yun tras conocer su eliminación en 'La isla de las tentaciones'

Las primeras en tener que despedirse de uno de los solteros fueron las chicas, quienes primero escogieron con quiénes querían compartir sus segundas citas, por lo que cinco de los solteros quedaron en la cuerda floja. Tras debatir a solas, las chicas se decantaron por la marcha de Cristian, decisión que Marta Peñate señaló que "no ha sido unánime". "No me lo esperaba, porque he hablado con casi todas. Pero es su decisión", declaró el elegido, algo triste, mientras que Melodie Peñalver no dudó en manifestar su frustración. "Estoy muy cabreada, no quiero que se vaya", aseguró la participante, recordando que había otros solteros con los que no habían hablado, mientras que con Cristian "puedo hablar".

En el caso de los chicos, su decisión de que Yun fuera la primera eliminada del reality no dio lugar a mucho debate, dado que incluso la propia tentadora parecía tener bastante claro que se iba a marchar, dada su expresión. "Es con la persona con la que menos conversación tenemos. Con el resto de las chicas como que ha conectado menos", explicó Pablo Moya, quien aclaró que "nos caen bien todas", a pesar de la decisión que habían tomado. "Me alegra haberos conocido", confesó Yun, a quien Sandra Barneda preguntó qué podía haber fallado. "No me sentía yo, no he podido dar el 100% de mí", confesó la soltera, quien ante las cámaras señaló que "me voy sin haber encontrado lo que venía buscando: el amor".

Se multiplican los acercamientos

En el lado opuesto de la moneda, la estancia de los participantes y sus tentadores comenzó a dar paso a relaciones cada vez más estrechas en ambas villas. En cabeza, Tom Brusse estableció una relación más cercana con Sandra, con quien no solo compartió un par de besos, sino que llegaron a besarse en varias ocasiones e incluso acabaron compartiendo cama a pesar del enfrentamiento que el participante vivió con Melyssa Pinto después de que ella corriera hacia su villa para reprocharle su comportamiento. Además, Cristian Jerez también inició un acercamiento con Andrea Gasca, mientras que en la villa de las chicas, la distancia entre Mayka Rivera y Óscar Ruiz acabó desapareciendo cuando compartieron varios besos en la piscina.