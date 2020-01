Álex deja en el aire su continuidad en 'La isla de las tentaciones': "Si Fiama tiene dudas, se lo pongo fácil"

La noche del jueves 23 de enero, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones' en la que los participantes se enfrentaron a una nueva hoguera. Antes del estallido de Christofer Guzmán al ver las imágenes de Fani Carbajo besando a Rubén, dos de sus compañeros también sufrieron con sus respectivas parejas: Álex Bueno e Ismael Nicolás. De hecho, Nicolás presenció cómo su novia Andrea Gasca besaba a Óscar, su soltero "favorito", en distintas estancias de la casa e incluso en la piscina.

Álex se separa de sus compañeros en la hoguera de 'La isla de las tentaciones'

La química entre Joy y Fiama no sentó demasiado bien a Álex, quien confesó que "veo que hay feeling". "Para eso he venido", añadió el participante, que esperaba que, a pesar de todo lo que su pareja viviera, se quedara con él al concluir el reality porque "hay amor". "Yo igual no le canto canciones, pero la guardo respeto, lealtad y la cuido cuando ni ella se cuidaría", declaró Álex, molesto con algunas declaraciones de su pareja, antes de pedirle a Fiama "que valore lo que yo hago por ella y lo que siente por mí". "El tiempo dirá si realmente es la mujer de mi vida", prosiguió Álex, sorprendido por "la falta de tacto" de su pareja.

Sin embargo, al ver las dudas de su pareja con respecto a si acabaría o no el reality con Álex, el chico acabó derrumbándose. "Quédate con lo positivo", lo animó Gonzalo Montoya, ante lo que Bueno señaló que "no hay nada positivo". "Ahora mismo no me creo nada de lo que me ha estado diciendo estos meses", declaró Álex, enfadado. "He dado muchísimo por esa chica. Si ha tenido una mínima duda, yo se lo pongo fácil", añadió el participante, que manifestó su necesidad de retirarse "a tomar aire", momento en el que se planteó seriamente abandonar la aventura. "Se acabó. Ni mente fría ni nada. No tengo necesidad de esto. Yo paso de continuar aquí. Cuando ella vuelva, ya hablaremos", manifestó Álex, quien a su regreso con sus compañeros, dejó en el aire si continuaba o no en el reality. "Me quedaré hasta que acabe la hoguera, luego ya veremos", declaró Bueno, tajante.

"Nuestra relación era falsa por su parte"

Los chicos de 'La isla de las tentaciones' durante la ceremonia de la hoguera

"Creo que estamos más cerca de una ruptura que una reconciliación", opinó Ismael durante una conversación con las chicas de la villa, mucho antes de la hoguera. Una declaración a la que el participante parece haberse acercado mucho, a raíz de las imágenes que vio de Andrea besándose con Óscar. "Creo que no hay respeto, que no me echa en falta. Yo jamás me besaría con una mujer teniendo novia", declaró Nicolás, antes de señalar que "siento cierta pena, pero si ella es feliz haciendo eso, me alegro, porque lo único que quiero es que sea feliz".

"Yo sigo mi camino. Aprendiendo y disfrutando de la experiencia", aseguró Ismael, "liberado", quien buscó el consuelo de José Sánchez al ver más besos entre su pareja y Óscar, algo que generó indignación entre sus compañeros. "Es una sinvergüenza", opinó Gonzalo Montoya. "Creo que estoy viviendo una de las mejores sensaciones que he tenido nunca, que es darme cuenta de que la que pensé que era la mujer de la vida no lo es. Dudo que me haya amado, empiezo a pensar que nuestra relación era falsa por su parte", declaró Ismael, abatido. Una sensación de abatimiento de la que tan solo se libraron Gonzalo y Jose, quienes se quedaron tranquilos al ver cómo Susana y Adelina disfrutaban de la experiencia sin llegar tan lejos.