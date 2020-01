Fiama, a punto de abandonar al no ver imágenes de Álex en 'La isla de las tentaciones': "Quiero estar con él"

*En elaboración

La noche del jueves 23 de enero, Telecinco emitió una nueva entrega de ' La isla de las tentaciones ', en la que los participantes pasaron por su tercera hoguera de la edición. Durante la ceremonia, Mónica Naranjo sorprendió a Fiama Rodríguez al comunicarle, al contrario que a sus compañeras, que, para que ella pudiera verlas. Una noticia que, lejos de aliviar a Rodríguez,ante lo que pudiera estar pasando con Bueno.

Fiama llora tras retirarse de la hoguera en 'La isla de las tentaciones'

Al llegar su turno en la hoguera, Fiama confesó estar muy nerviosa, algo que le pasaba cada vez que acudían al lugar. "Estoy haciendo mucha autocrítica y me estoy dando cuenta de cosas que yo quiero cambiar para que mi relación siga bien", declaró la participante, cuando Mónica quiso saber qué había cambiado en ella desde que comenzó el reality. "Si antes quería todo, ahora quiero más", reconoció Rodríguez, antes de mencionar que quería "una boda" con Álex" y "ser viejita y estar con él". "Pues Fiama, no hay imágenes de Álex para ti", anunció entonces Naranjo, para sorpresa de la participante.

No obstante, lejos de tomarse bien las palabras de la presentadora como hicieron sus compañeras, Fiama se quedó traspuesta ante dicha revelación. "¿Cómo que no hay imágenes? ¿Por qué?", cuestionó Rodríguez, con lágrimas en los ojos, momento en el que Mónica le recordó que "es un ejercicio de confianza en ti y en tu pareja". "No significa nada", trató de tranquilizarla Adelina Seres, mientras Naranjo confesó que "siento que te lo tomes así". "Espero que saques las conclusiones adecuadas y que sigas disfrutando", deseó la presentadora. "Yo me voy a ir, no voy a seguir aquí", amenazó Fiama, al borde del llanto, antes de retirarse para llorar a solas.

"Me da miedo que se acabe mi vida"

"¿Qué ha pasado? No lo entiendo. Me da miedo que se acabe mi vida, que mis planes y todo se vaya a la mierda", protestó Fiama, sin parar de llorar. "No llego a imaginarme cómo sería la vida sin él. Solo el pensarlo me ha hecho mucho daño", confesó Rodríguez, quien añadió que había sentido ganas de correr al encuentro de Álex. Mientras, sus compañeras se mostraban comprensivas con su reacción "porque ella estaba deseando ver a su chico, le echa mucho de menos". "Que salga huyendo demuestra que tampoco tiene tanta confianza", observó Mónica, antes de que Fiama regresara a la hoguera. "Lo siento mucho. Confío mucho en Álex, pero me da miedo", declaró con voz ahogada la participante, quien describió a Bueno como el "amor de mi vida" y recibió el apoyo de sus compañeras.