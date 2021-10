La famosa M ya tiene nombre completo y apellido: Marta Riesco. La reportera de 'El programa de Ana Rosa' sería la actual pareja de Antonio David Flores, tras anunciarse su ruptura con Olga Moreno. Desde este momento, la prensa rosa se ha centrado en este tema, queriendo contar a la audiencia todos los detalles.

Ana Rosa, Marta Riesco y Jorge Javier Vázquez

El sábado, la periodista, entonces todavía conocida como M, mandó un comunicado a varios medios de comunicación por Whatsapp matizando que no era un personaje público y que esto podía conllevar "gravísimos perjuicios". El lunes 25, mientras Ana Rosa Quintana leía un comunicado en su programa en el que pedía respeto hacia Riesco, por la tarde 'Sálvame' se ha centrado en este tema candente, en el que Jorge Javier Vázquez ha hecho importantes revelaciones.

El presentador ha sido claro al afirmar que "Ana Rosa confirmó la noticia de la separación porque se lo confirmó Marta Riesco". Vázquez ha explicado que, "aunque parezca enrevesado de entender, Marta Riesco no ha pasado nunca información, no ha traicionado a Antonio David, no ha pasado info a Lecturas; solo le ha confirmado a Ana Rosa una información que sabía que era verdad".

El razonamiento de Belén Esteban

Belén Esteban se ha sorprendido al conocer este modus operandi. Asegura que entiendo lo que dice el presentador, pero cree que no tendría que haberlo dicho. "Sabiendo que está con Antonio David, que está casado con Olga, a mí me preguntas y yo no te digo: 'Es verdad'". Dicho esto, Jorge Javier ha querido añadir que "cuando Ana Rosa lo confirma, nadie hablaba de una tercera persona; Marta no pensaba que esto le iba a salpicar".