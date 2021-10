Desde que una conocida revista anunció en exclusiva la supuesta separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, muchos han sido los medios que han divagado sobre la posible razón de la ruptura. La idea de una tercera persona no tardó en aparecer y las iniciales, e incluso el nombre completo de la misma, tampoco lo hicieron. De esta manera, así fue cómo el nombre de Marta Riesco, reportera de 'El programa de Ana Rosa', salió a la palestra.

Marta Riesco, Ana Rosa Quintana y Antonio David Flores

Aprovechando su espacio en el formato producido por Unicorn Content, Riesco ha lanzado un comunicado dejando claro que ella no es un personaje público, aunque es necesario recordar que la periodista sí ha acudido en calidad de celebrity e invitada a muchos eventos, como diferentes photocalls, y sí habló en su día de su vida más privada, más concretamente cuando se le relacionó con el futbolista Benzema.

"Llevo 10 años ejerciendo el periodismo, y amo mi profesión. Mi trabajo me avala, mis reportajes, mis exclusivas durante años, y todo eso, lamentablemente, ha quedado en un segundo plano estos últimos días", empezaba leyendo Ana Rosa Quintana en el espacio matinal. "Algunos compañeros de profesión han aludido a mí desde un ámbito privado. Quiero recordarles que no soy un personaje público. No quiero entrar en temas personales; si entro me acusarán de lo que digo y si no lo hago, me acusarán de que callo", seguía leyendo la presentadora.

"Pero durante estos días he sufrido una gran presión mediática y acoso permanente. Directa o indirectamente, se me está señalando en diferentes medios de comunicación", continuaba Ana Rosa Quintana. "Acabé el trabajo de fin de carrera, he trabajado en diferentes medios de televisión y prensa hasta llegar donde estoy. El sueño de mi vida era trabajar en 'El programa Ana Rosa' y lo conseguí. Gracias a Dios tengo el cariño y el apoyo de todos mis compañeros del programa", proseguía la conductora, en nombre de la reportera.

Sigue con su trabajo

"Os pido poder seguir ejerciendo mi profesión con libertad y sin presiones", concluía Ana Rosa Quintana, dando paso a la propia Marta Riesco, que estaba preparada para abordar un reportaje de Kiko Rivera y su crisis familiar. "Gracias de corazón", respondía la periodista, agradeciendo el apoyo de la presentadora de televisión, antes de volver a centrarse en su trabajo como reportera.