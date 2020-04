Alexia Rivas habría traicionado a María Patiño por su papel en 'Socialité', según Kiko Hernández

Si hay una trama que sin duda está ocupando decenas de horas de televisión en Telecinco esa es llamada 'Merlos Place'. Tras destaparse la presenta infidelidad de Alfonso Merlos a Marta López con Alexia Rivas, reportera de 'Socialité'; los giros, las novedades y las sorpresas no han dejado de sucederse día tras día en los diferentes formatos en directo de Telecinco. El último gran bombazo fue lanzado por Kiko Hernández en la emisión de 'Sálvame naranja' este lunes 27 de abril. El colaborador puso en entredicho la buena relación que Rivas y María Patiño mantienen y lanzó un bombazo que dejaría muy mal a la reportera y es que esta podría no haber hablado precisamente bien de la presentadora del formato en el que trabaja cada fin de semana.

María Patiño y Alexia Rivas en 'Socialité'

Según Hernández, la gran traición de Alexia Rivas a María Patiño, conductora de 'Socialité', se ejecutó en una fiesta organizada por La Fábrica de la Tele, productora de dicho magacín y también de 'Sálvame'. En ese evento, Rivas se habría acercado a la periodista Nuria Marín ('Cazamariposas', 'La habitación del pánico') que también se encontraba allí para felicitarla por su trabajo en 'Socialité'. Cabe recordar que Marín cubre el hueco de María Patiño como conductora cuando esta se encuentra indispuesta o en sus días libres; es la presentadora sustituta del formato de Telecinco.

Pues bien, Alexia al acercarse a Marín, además de felicitarla, le habría confesado bajo su punto de vista, presenta muchísimo mejor que María Patiño. En definitiva, la reportera no habría dudado en dejar en evidencia a la periodista, evidenciando que su relación con ella no es especialmente cercana. Kiko Hernández afirmó que esta información le había llegado por una fuente directa de la productora mientras que Jorge Javier Vázquez, conductor de 'Sálvame', anunció que este martes 28 de abril, Nuria Marín podrá corroborar (o no) las palabras de Hernández. Si finalmente esta da por veraz esta información, las cosas se le complican (y mucho) a Rivas, y es que el próximo 2 de mayo se deberá reencontrar con Patiño después de que esta haya conocido su traición.

¿Habla mal de 'Socialité'?

Pero la cosa no quedó ahí y es que Miguel Frigenti, colaborador de 'Sálvame', también quiso lanzar otro bombazo referido a Alexia Rivas y su papel en 'Socialité'. Según este, es completamente cierto que la reportera "vende a María Patiño" con otros compañeros de prensa y además, no habla precisamente bien del formato en el que trabaja. El periodista afirmó que "me han llegado informaciones que me creo al 100% que me dicen que no está muy orgullosa del programa del que forma parte". Algo que sin duda sería completamente contradictorio con la actitud de Rivas en los últimos días, y es que tal y como recordó Miguel Frigenti, "luego se da golpes en el pecho diciendo que se debe a su trabajo y a su programa".