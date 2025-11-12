'Alien: Planeta Tierra' renueva por una segunda temporada con un importante cambio

Por Alejandro Rodera |

El misterio que rodeaba al futuro de 'Alien: Planeta Tierra' se ha resuelto. La serie creada por Noah Hawley vio la luz el 12 de agosto y, pese a que la primera temporada culminó a finales de septiembre, ni FX ni Disney Entertainment Television se habían pronunciado sobre si había sido renovada o cancelada. Pues bien, tras casi dos meses de incertidumbre, la balanza se ha decantado hacia el lado más favorable, ya que la nueva iteración de la saga de ciencia ficción tendrá segunda temporada.

El anuncio de la renovación va unido a la firma de un nuevo acuerdo entre Hawley, la cadena de pago y la división de Disney, que garantiza la continuidad del responsable de 'Fargo' entre sus filas a cambio de un millonario compromiso de desarrollo que rondaría las nueve cifras, como apunta Deadline. De este modo, Disney retiene a uno de sus creativos más cotizados y da luz verde al regreso uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de FX, que ejerce de precuela de la franquicia que despegó con Ridley Scott al frente.

Timothy Olyphant en 'Alien: Planeta Tierra'

De cara a esa segunda temporada, se producirá un cambio a tener en cuenta, ya que se dejará atrás el escenario donde se rodó la anterior tanda. Así pues, las grabaciones ya no se desplegarán en un territorio remoto como lo fue Tailandia, sino que se desplazarán a Londres, un enclave mucho más habitual para este tipo de superproducciones. Ese salto se acometerá el próximo año, ya que el rodaje no arrancará hasta 2026.

Sydney Chandler y Alex Lawther en 'Alien: Planeta Tierra'

Objetivo cumplido

"FX siempre ha apoyado la narración atrevida y centrada en los personajes. Desde el comienzo de 'Fargo',y a seguir la historia hacia donde me lleve", ha expresado Hawley, quien, según apunta el presidente de la cadena, John Landgraf, tiene más títulos en marcha: "Tenemos muchas ganas de ponernos a trabajar en la siguiente temporada de 'Alien: Planeta Tierra', así como en".

'Alien: Planeta Tierra' presenta un mundo dominado por varias corporaciones que se desequilibra tras la irrupción de peligrosas criaturas. Desde el comienzo, la ficción ha sido concebida como un proyecto de largo recorrido, por lo que la renovación sirve para avanzar en esa dirección. "La primera temporada es la demostración del concepto. Si funciona comercialmente, entonces en la segunda tendremos que construir un modelo sobre el cual podamos imaginar unas temporadas 3, 4 y 5", explicó Hawley a Variety, por lo que la siguiente entrega será clave para demostrar la viabilidad de la serie.