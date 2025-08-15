¿Cuántas temporadas tendrá 'Alien: Planeta Tierra' en Disney+?

Por Alejandro Rodera |

La continuidad se ha convertido en una quimera para las series actuales. Los elevadísimos presupuestos de las grandes producciones, que muchas veces provocan que los proyectos no cuenten con el suficiente tiempo como para satisfacer la visión de sus creadores. En el caso de ' Alien: Planeta Tierra ', la escisión televisiva de la saga que acaba de llegar a Disney+, la intención es volver tras la primera temporada, pero

"Ha sido diseñada como una serie recurrente. De hecho, ese fue el encargo", reconocía el showrunner Noah Hawley en una entrevista concedida a Collider. Por tanto, tanto su objetivo como el de FX es extender la serie, aunque evidentemente todo estará supeditado a su rendimiento. "Es una gran apuesta y cuesta dinero, así que tiene que tener el suficiente éxito como para justificar más horas", añadía el también responsable de 'Fargo'.

Sydney Chandler interpreta a Wendy en 'Alien: Planeta Tierra'

En ese sentido, la exigencia que recaerá sobre 'Alien: Planeta Tierra' no será menor, ya que Gina Balian, presidenta de Entretenimiento de FX, confirmó a Variety que la "escala" de la serie es "mayor" que la de 'Shogun', cuyo presupuesto habría rondado los 250 millones de dólares. Aun así, si la incursión televisiva del Xenomorfo es capaz de satisfacer lo que Disney espera de ella, Hawley estará preparado para avanzar en sus tramas.

En declaraciones a Variety, el creativo estadounidense abrió la puerta a un plan de futuro que podría extenderse hasta una quinta entrega, aunque su esperanza es que se pueda desplazar la producción a otro territorio tras filmar la primera en Tailandia. "La primera temporada es la demostración del concepto. Si funciona comercialmente, entonces en la segunda tendremos que construir un modelo sobre el cual podamos imaginar unas temporadas 3, 4 y 5", explicaba Hawley.

Alex Lawther forma parte del elenco protagonista de 'Alien: Planeta Tierra'

Final en mente

A expensas de comprobar el rendimiento de la serie, que ya ha brindado sus dos primeros episodios, lo que sí tiene claro Hawley es su meta final: "Creo que los finales son lo que le dan sentido a una historia, así que tengo la idea de lo que quiero hacer". En cuanto a si realmente podría llegar a moldear cinco tandas de episodios, Hawley se ha mostrado más prudente: "No sé cuántas temporadas serán". En cualquier caso, primero tendrán que dictar sentencia el público y, sobre todo, Disney, aunque, si todo va bien, tendremos 'Alien: Planeta Tierra' para rato.