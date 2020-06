Empujones al equipo de 'Cuatro al día' en la visita de los Reyes a Córdoba: "Como si fuésemos borregos"

La visita de los Reyes Felipe VI y Letizia a la ciudad de Córdoba puso en serias dificultades al equipo de 'Cuatro al día'. Ante el desembarco de los monarcas en el casco histórico procedentes de Sevilla, Joaquín Prat dio paso a la reportera María López, pero el tumulto de periodistas y miembros de seguridad de Casa Real hicieron casi imposible su trabajo.

La reportera María López sufrió serias dificultades en Córdoba

"Apenas podemos movernos porque están los compañeros de medios de comunicación y los responsables de Casa Real", intentaba enunciar la reportera cuando un fotógrafo golpeaba sin querer su mano derecha y lanzaba su teléfono al suelo. Tras recuperar el dispositivo, López tuvo que soportar los empujones de la seguridad de Casa Real: "Estoy en directo, caballero", intentaba explicar. Y añadía lo evidente: "Esto es caótico".

Joaquín Prat, que no daba crédito desde plató, decidió entonces cortar la conexión. "Para ver este show ridículo en el que no se deja informar... Te voy a dejar que busques un sitio y cuando veamos a los Reyes los vemos, cuando estos señores nos dejen trabajar", reclamaba el presentador. "No nos han dejado, Joaquín", reprochaba la reportera.

"Como borregos"

De vuelta en plató, Prat denunciaba lo sucedido junto a los tertulianos: "Coño, como si fuésemos borregos. Que no. Ahora, cuando aparezcan el jefe del estado y su mujer, ya lo vemos todo ordenado. Cuando nos dejen trabajar", zanjaba el presentador. Minutos más tarde, ya con más calma, retomaron la conexión. "Justo vienen los responsables de seguridad, parece que nos están buscando las conexiones", bromeaba la reportera, que apenas podía ver a los reyes entre la aglomeración de gente.