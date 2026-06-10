Por Diego López |

Una edición más, 'Supervivientes' llega a su final. Este año, adelantada a causa del Mundial de fútbol, el reality de Telecinco apagó este martes su icónica palapa en Honduras para regresar a España, donde se disputará la gran final este jueves.

La semifinal de este martes estuvo marcada por la última prueba de inmunidad y la emotividad de las despedidas y los reencuentros. Los cuatro finalistas (Alvar, Alba, Soto y Maica) se enfrentaron a la última prueba en la isla: el ganador se libraría de la primera expulsión del jueves y pasaría directamente al grupo final.

"El veredicto de Poseidón", un circuito de obstáculos por mar y tierra en el que los cuatro concursantes debían alcanzar dos bolas e introducirlas en agujero de una mesa de madera. El ganador fue Alvar, que completó la prueba en poco más de 10 minutos, dejando a Maica, Soto y Alba como los nominados para la primera expulsión del jueves.

Los reencuentros consigo mismos y con la actualidad

Tiempo para las despedidas y los reencuentros. El más impactante para los concursantes,frente al espejo: tras 97 días de penurias en la isla, todos intuían un cambio de aspecto físico, pero ninguno había podido verse al espejo hasta ahora. Y, frente a su reflejo, los finalistas leyeron los mensajes que se habían escrito a sí mismos al comienzo de la aventura.

El último juego en Honduras de 'Supervivientes 2026'

Alvar fue el más contento del cambio, asegurando que, gracias al programa, se había puesto por fin en forma: "Llevaba gordo bastante tiempo porque me gusta mucho comer y beber y soy un amante de la vida". También perdió mucho peso Alba Paul, aunque su reacción no fue la misma: "Me había acostumbrado a no mirarme. Me veo mayor", aseguró.

Los finalistas también descubrieron todo lo que había pasado en el mundo durante estos meses aislados o, en el caso de José Manuel Soto, las noticias que no ha podido comentar en Twitter. El hantavirus, la visita del Papa, el intento de asesinato de Trump,... y hasta una noticia sobre María Pombo, enemiga íntima de Alba Paul, que esta última comentó muy diplomáticamente saliendo del paso.

El apagado de la palapa

Otro de los momentos más emotivos de la noche estuvo en el tradicional apagado de la palapa. Esta vez, se trataba también de una ocasión muy especial para María Lamela, pues concluía así su primera edición como presentadora desde la isla sustituyendo a Laura Madrueño.

Maica reacciona a su cambio físico en 'Supervivientes 2026'

Lamela no pudo contener las lágrimas agradeciendo a sus compañeros, espectadores y, sobre todo, a los concursantes por la experiencia: "Nos han dado una auténtica lección de lucha, perseverancia y valentía". "Ha sido difícil, sí, pero como las batallas que merecen la pena. Nos vamos muy felices porque lo hemos conseguido", aseguró antes de despedir a Alba Paul, Alvar Seguí, José Manuel Soto y Maica Benedicto, que se subieron al helicóptero rumbo a Madrid, donde disputarán este jueves la gran final.

La semifinal sirvió también para confirmar oficialmente un secreto a voces: 'Supervivientes All Stars' regresará este otoño a Telecinco con una nueva edición que recuperará a antiguos concursantes del formato.

Este jueves tendrá lugar la gran final de esta edición con Jorge Javier Vázquez. Ya en Mediaset, los finalistas se enfrentarán a una última prueba que promete espectacularidad, y el público decidirá finalmente quién se lleva el maletín con el premio en euros del reality.