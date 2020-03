'Amar es para siempre': Así ha sido el cameo de Broncano y el equipo de 'La resistencia'

El martes 17 de marzo por fin se emitió el esperado capítulo de 'Amar es para siempre' donde había un cameo muy especial de uno de los programas más conocidos de Movistar+. Así es, David Broncano y sus compañeros de 'La resistencia', Jorge Ponce, Ricardo Castella y Grison, aparecieron en la ficción diaria por unos minutos y su intervención no ha dejado indiferente a nadie.

Si @A3AmarSiempre gana un Premio Ondas este año, reclamaremos lo que es nuestro. #LaResistencia pic.twitter.com/h1WtfB02qb — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 17, 2020

Me dices hace unos meses que íbamos a estar encerrados en casa por una pandemia mundial y podría creérmelo. Pero me dices que íbamos a hacer un cameo en @A3AmarSiempre y por ahí sí que no habría pasado. El mundo está loco. pic.twitter.com/mQZszD8xSZ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 17, 2020

En esta divertida entrega los primeros en aparecer han sido Castella y Grison mientras Benigna (Anabel Alonso), Marcelino (Manuel Baqueiro) y Pelayo (José Antonio Sayagués) debatían en la Plaza de los Frutos sobre quién debía ser presidente de la asociación de vecinos. Después llegaban Fernando Esteso, David Broncano y Jorge Ponce, estos dos últimos como sobrinos "matones" de Esteso quienes se enzarzaban en una disputa con Marcelino: "No se meta usted con mi tío, que al final la tendremos". Al salir de escena el personaje de Marcelino ha hecho un guiño gracioso al programa. "Pues a mí esos dos me suenan de algo", ha apuntado.

En la cuenta oficial de 'La resistencia' han bromeado varias veces sobre su intervención en la ficción diaria: "Me dices hace unos meses que íbamos a estar encerrados en casa por una pandemia mundial y podría creérmelo. Pero me dices que íbamos a hacer un cameo en Amar es para siempre y por ahí sí que no habría pasado", comentan con humor. Por si fuera poco, cuando compartieron el avance de su cameo en la ficción diaria dejaron claro que "si la serie gana un Premio Ondas, reclamaremos lo que es nuestro".

Sobre aviso

El 16 de marzo, un día antes de la emisión del capítulo de 'Amar es para siempre', en 'La resistencia' intervinieron por videollamada Itziar Miranda y Manu Baqueiro, actores que interpretan a los míticos Manolita y Marcelino, que llevan en la ficción desde su inicio en TVE con 'Amar en tiempos revueltos'. De esta manera, el equipo del programa de #0 ha cumplido un inesperado sueño al mismo tiempo que ha participado en la celebración del 30º aniversario de Antena 3.