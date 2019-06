Ana Guerra rompe a llorar de emoción en 'Juego de niños': "Es lo más grande con lo que he podido ayudar nunca"

La noche del viernes 15 de junio, 'Juego de niños' emitió una nueva entrega en la que, en esta ocasión, Xavier Sardà recibió en plató a la presentadora Raquel Sánchez Silva y a la cantante Ana Guerra, exconcursante de 'OT 2017'. Ambas tuvieron la oportunidad de divertirse en el formato de Televisión Española, que concluyó con la prueba de "El Gallifantazo", en la que la tinerfeña tenía que adivinar las ocho cosas que definían una serie de niños.

Ana Guerra junto a Xavier Sardà y Raquel Sánchez Silva en 'Juego de niños'

"Ponédmelo fácil, que es por una buena causa", pidió Ana Guerra, antes de enfrentarse al reto, en el que logró acertar todas las definiciones de los niños propuestas por el programa en menos de tres minutos. Todo un logro por el que la artista obtuvo un total de 13.122 euros, a destinar a una ONG infantil. "¡Qué guay! Es la primera vez que gano algo en la tele", bromeó la invitada del programa, mientras celebraba el triunfo con Sánchez y Sardà.

Antes de despedir el programa, el presentador quiso saber a quién destinaba la invitada todo el dinero que había conseguido en el programa, momento muy emotivo para Ana Guerra. "Este dinero va para una asociación de Tenerife que se llama Aldis, que trabaja con niños con enfermedades raras, parálisis, autismo...", declaró la invitada, con voz ahogada. Una organización con la que, según desveló Guerra, había colaborado "alguna vez", "poniendo su voz y su música cuando estaba en Tenerife".

"Muchísimas gracias"

"Sé que lo necesitan un montón. Esto es lo más grande con lo que he podido ayudar nunca, así que muchísimas gracias y va para ellos", concluyó Ana Guerra, incapaz ya de contener las lágrimas, mientras Sardà y Sánchez alababan lo que había conseguido en la prueba "en un tiempo récord". "No me olvidaré de este momento nunca. Ojalá les ayude y puedan ser un poco más felices", deseó la cantante a través de las redes sociales, al recordar el momento.