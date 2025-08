Por Roberto Ponce López |

de ' YAS verano ' durante la emisión del 1 de agosto. La colaboradora no vio con buenos ojosdel programa, ya que no entendía lo que este hacía. Pepa Romero comenzó a presentar a su primer invitado del día, Antonio Sirvent, un chico que ha decidido enseñar en redes sociales su trabajode unos 45.000 habitantes.

Esto provocó que Obregón dijese: "Qué horror, de verdad. Voy a ir al baño". Tras esa primera intentona de abandonar el plató, la conductora del programa la frenó: "¿Sabes cómo llama a sus seguidores? Mira, léelo ahí: 'Cu-Cu momias'". De esta manera consiguió que su colaboradora se quedase, pero esto solo hizo que ella continuase aumentando su indignación y soltó un "hijo, qué mal gusto".

Ana Obregón intentó abandonar el plató de 'YAS verano' por su incomodidad ante los vídeos de un invitado

Tras el vídeo de presentación entró el invitado y comenzó a responder a las preguntas que le iba haciendo Pepa Romero sobre su trabajo y su faceta como creador de contenido en redes sociales. Sin embargo, las caras de Ana Obregón eran un poema, así que decidió tomar la palabra y expresarle a Antonio Sirvent lo que opinaba.

"Yo si hay algo que respeto es la profesión de cada persona, (...) pero entiende que para muchas personas es muy desagradable. (...) Para muchas personas que han perdido a seres queridos que tú hagas vídeos con las 'Cu-Cu momias' y que me hables de niños y bebés que has enterrado (...) a mí no me gusta nada", dejó claro la madrileña. Además, para finalizar comentó: "De hecho yo tenía ganas de ir al baño y no sé si irme ahora".

Ana Obregón le expresó su opinión a Antonio Sirvent en 'YAS verano'

Pepa Romero le pidió que se quedase hasta que se fueran a publicidad, ya que tenía que contestar Antonio Sirvent a todo lo que había dicho la actriz. A pesar de ello, este no pudo decir nada, se quedó sin palabras ante la intervención de Ana Obregón. "Es que estoy nervioso", explicó el chico.

Obregón tranquiliza al invitado tras su bronca

Ante esa reacción de Sirvent, Ana Obregón le echó un cable y quiso tranquilizarlo. "Relájate, corazón. Es mi humilde opinión". Tras ese momento, y después de que otros colaboradores también pudieran charlar con él, Sirvent pudo expresarse sobre todo lo que se estaba tratando y dijo: "Yo entiendo que se pueda ver mal, pero realmente es una profesión más. Entonces, ¿dónde está el problema?".

Ante ello, Obregón volvió a coger la palabra y volvió a dar su dura opinión al invitado. "Imagínate que tienes que enterrar a un niño: ¿Tú te piensas que a su madre le hace ilusión ver ese nicho? Hay que tener un respeto", le dejó claro.