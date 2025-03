Por Beatriz Prieto | |

Con marzo ya asomando, el viernes 28 de febrero 'El programa de Ana Rosa' puso la mirada en el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, a raíz de unas declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que cuestionaba quién del PSOE acudiría a la manifestación, dadas las acusaciones que pesaban sobre Errejón o Monedero. Una ocasión que Ana Rosa Quintana aprovechó para dejar clara su postura sobre las protestas del 8M e incluso recordar la primera a la que acudió.

¿Por los de la Manada que han visto sus penas rebajadas por la Ley del Sí es sí? ¿Van a ir con Jésica al 8M a reivindicar la igualdad o le van a pedir a Errejón, Monedero o Pablo Iglesias que vayan con ellos?", planteaba el alcalde de Madrid,

"A mí me da pena porque yo recuerdo el primer 8M que realmente fue todas las feministas juntas, de todas las ideologías, da igual que de Ciudadanos, del PP o del PSOE", señaló la presentadora. De hecho, Quintana aseguró de aquella cita que "a mí me costó una pasta, porque yo no vine a trabajar y me lo descontaron del sueldo". "Qué pena lo que han hecho: dividir el feminismo. Este 8-M ¿Quién va a ir? ¿Va a ir Irene Montero? ¿Ione Belarra? ¿Va a ir Yolanda Díaz?", cuestionó la madrileña.

"Yo no voy a ir"

En ese momento, una de sus compañeras señaló la posibilidad de que fueran ellas mismas a la cita, algo que Quintana descartó al instante: "Yo no voy a ir a esta manifestación del 8M". "Yo soy feminista todos los días, no me hace falta manifestarme y menos con esas compañías", añadió la presentadora quien, además, dejó claro ante sus compañeros que "claro que fui, cuando había que ir".