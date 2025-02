Ana Rosa Quintana: "Una cosa es el editorial y otra contar las noticias como son. Ahí somos muy objetivos"

Por Héctor Alabadí | |

Ana Rosa Quintana vuelve a las mañanas de Telecinco con una nueva etapa de 'El programa de Ana Rosa', un magacín que marcó su trayectoria durante casi dos décadas en las que fue líder de audiencia. Tras un año y medio al frente de 'Tardear' en la franja vespertina, la presidenta de Unicorn Content asume de nuevo el reto de ponerse al frente de la actualidad matinal en un panorama televisivo cada vez más competitivo y diferente a cuando se despidió en julio de 2023.

En su primera semana al frente del renovado 'El programa de AR', la audiencia ha acompañado su retorno. Su primera entrega, emitida el lunes 3 de febrero,al reunir a 398.000 espectadores. Un dato que le permitió liderar su franja de emisión y destacar con un 17,8% entre el público femenino. Mientras que este miércoles, 12 de febrero, mejoró su último dato y subió al 14,9% de cuota de pantalla con 370.000 espectadores, liderando su franja y

FormulaTV ha hablado con la periodista para saber cómo recibió este salto a las mañanas y cómo afronta el cambio. Quintana reflexiona sobre los desafíos de la pequeña pantalla en la actualidad, el impacto de la línea editorial en las audiencias y su visión sobre el modo de abordar la actualidad política. Además, valora el trabajo de Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1', al convertirse en su nueva competencia a batir con una línea editorial que dista bastante de la suya.

¿Cómo has vivido esta primera semana al frente de la nueva etapa de 'El progama de Ana Rosa'?

La verdad es que muy bien. Ya me pasó también cuando me marché por la enfermedad, cuando volví es como si hubiera estado el día anterior. Y ahora me ha pasado lo mismo. Ha pasado año y medio, pero me he sentido como si no me hubiera ido nunca.

Me costó mucho ir a las tardes, pero ahora ha sido volver a casa

¿Te ha costado adaptarte a tu nuevo horario? Porque implica cambiar tus rutinas de vida.

No, porque eran muchos años levantándome pronto. Hombre, no me levantaba a las cinco y media, pero sí a las siete. No me está costando. Además, estoy acostumbrada a acostarme muy pronto, con lo cual es que no he cambiado mi modo de vida. Luego hay que cambiar un montón de cosas, tipo citas médicas, asuntos propios... Pero eso es lo de menos.

En esta ocasión, ¿cómo recibiste la noticia del nuevo cambio de franja?

Pues mira, bien, bien. Hay un nuevo director general e igual que cuando me dijeron de venir las tardes me costó mucho, pues ahora era volver a la casa. No me ha costado nada.

Siempre juego a favor de la compañía y la cadena

¿No te mostraste reacia a este cambio?

Hace un tiempo me lo habían medio propuesto y era como: 'Si estás más cómoda, pues cuando tú quieras'. Pero cuando me lo propusieron de verdad, que fue el mismo día, nos lo dijeron a todos: Ana Terradillos, a Joaquín Prat y a mí. Fue en el mismo día en distintas horas, y dije 'pues ya está'. Yo siempre juego en casa, a favor de la compañía y de la cadena.

Pero no sé si jugarías a favor fuese lo que fuese lo que te ofreciesen. Por ejemplo, ¿aceptarías si te proponen hacer un access prime time contra David Broncano y Pablo Motos?

No, porque nunca me van a proponer una cosa que esté fuera de mi forma de hacer de periodismo y de horario. Por ejemplo, nunca haría un programa grabado porque no me gustan. Siempre me he movido siempre en programas de actualidad, bien en la mañana o en la tarde. No creo que ma vayan a mandar a hacer 'Caiga quien caiga'.

¿Qué diferencias hay entre 'El programa de Ana Rosa' de 2025 y el que dejaste en 2023?

Son programas de actualidad, pero el formato es distinto. Ahora es mucho más rápido, nos marchamos a las 12:15 horas y, salvo temas muy puntuales, no tocamos el corazón. Creo que está como muy bien repartida a la mañana ¿no? Ana Terradillos hace la actualidad inmediata, un info-show, después yo hago el análisis político y actualidad, y después el aperitivo, que es un poco los temas de que los que todo el mundo habla por la mañana en el bar tomándose el café. Entonces me gusta, la verdad, me gusta mucho. No tocamos ni mucha actualidad ni mucho corazón.

¿Echabas mucho de menos la política y a Pedro Sánchez?

Mucho, mucho. La echaba tanto de menos que yo seguía informadísima todo el tiempo, escuchando todas las tertulias de radio, siguiendo todos los periódicos y los confidenciales. Me gusta.

Arrancaste tu primer editorial dedicado a Pedro Sánchez. ¿Le tenías ganas?

No, no, no, yo... no, no. Yo creo que ahí hay una percepción... Pedro Sánchez es el presidente de gobierno, entonces las cosas políticas y las decisiones, generalmente, pasan por él. Pero intentó hablar de los temas de actualidad, sea el que sea.

¿Crees que, de algún modo, esta marcada línea editorial pueda afectar en términos de audiencia, en tu caso y en otros? Porque, al final, pues puede atraer a gente más afín y puede alejar a otras personas.

Bueno, no lo sé, no lo sé. Quiero decir, esa mi opinión. Luego la tertulia es absolutamente plural. Hay un director, hay una redacción, cada uno piensa lo que piensa, dice lo que quiere, que me parece que eso se llama periodismo independiente. Y luego mi opinión pues, evidentemente, le podrá gustar más a unas personas que a otras, del mismo modo que ocurre en otros programas. Cuando uno es comunicador, pues es comunicador, no es un loro.

La competencia ha cambiado totalmente y se ha armado muchísimo. Ahora la mañana es mucho más dura

Ha pasado año y medio desde que te despediste de la mañana y, desde entonces, ha cambiado mucho el contexto: la competencia, las audiencias...

Sí, ha cambiado. La competencia ha cambiado totalmente, se ha armado muchísimo. Lo están haciendo fenomenal y es más dura en la mañana, mucho más dura.

Ahora es más difícil otorgar el título de rey o reina de la mañana, porque hay muchos programas con diferentes duraciones que no terminan de coincidir por completo.

Es complicado, sí. Cada programa tiene un comienzo y un final diferente. Entonces, me guío por el tiempo de coincidencia, pero sí que es verdad que no es lo mismo venir de una audiencia que venir de otra. Esto nos pasa siempre y ocurre por la tarde. No es lo mismo coger la audiencia en un 15% o 20% que cogerla en un 9%. No es lo mismo. Pero, cuando tú ves las curvas, ves si son ascendentes.

Muchas veces has denunciado la desigualdad de condiciones por la cantidad de pausas publicitarias o no que tiene un programa. ¿Está más equilibrado en la mañana?

Con Susana Griso sí, pero TVE no tiene publicidad en ninguna franja. Aunque es cierto que no es lo mismo tener tres cortes de publicidad que no tener ninguno. Con Susanna está más igualada, hacen prácticamente las mismas pausas.

¿Cómo valoras tus datos de estos primeros días en la mañana de Telecinco?

Tengo que decirte que me parecen fantásticos. En la primera semana, el primer día fue espectacular. Además, hay que tener en cuenta que las audiencias ya no son las que antes y hay que medir también la media de la cadena. Cuando tú estás 4 o 5 puntos por encima de la cadena, pues ves que el programa va muy bien. Por lo tanto, el cómputo de la semana ha sido muy bueno. Ya veremos lo que nos depara la semana, pero nadie dijo que esto fuera fácil.

Se ha terminado tu duelo mediático con Sonsoles Ónega, ¿a quién ves ahora como tu competencia más directa y el rival a batir? ¿Susanna Griso, Alfonso Arús o Silvia Intxaurrondo?

Creo que los programas que son más parecidos, por los contenidos de actualidad, son los de Televisión Española, Antena 3 y Telecinco. Son programas mucho más similares. Creo que Arús, y que no se enfade, porque una vez dije que estaba en otra liga, es un programa diferente.

Silvia Intxaurrondo tiene la línea editorial que a ella le parece, pero luego la gente no entiende que yo haga lo mismo

Silvia Intxaurrondo se ha posicionado muy bien con 'La hora de La 1'. ¿Cómo ves su trabajo como periodista y sus comentadas entrevistas a políticos? Sé que has trabajado con ella como productora.

No sé si la primera vez que Silvia Intxaurrondo tenía un programa como presentadora fue con nosotros en 'Un tiempo nuevo'. Yo considero muy respetable que Silvia, que es una comunicadora muy buena y con mucha experiencia, tenga la línea editorial que a ella le parece y haga los contenidos que ella considere Pero, del mismo modo, alguna gente no entiende bien que yo haga lo mismo, porque a lo mejor pensamos distinto.

Por eso te comentaba antes que una marcada línea editorial también afecta a la audiencia, porque acerca o aleja a cierto público.

Pues no lo sé. O cómo hacer el programa, cómo tratar los temas. Creo que, cuando se está tratando la actualidad, una cosa es el editorial y otra cosa es contar las noticias como son, con objetividad. Ahí nosotros somos muy objetivos.

En 'Tardear' estabas presentando el programa de lunes a jueves, ahora estás haciendo también los viernes. No sé si solo en el arranque o pretendes seguir haciéndolo durante toda la semana.

No, es que ha cambiado mucho, no es lo mismo terminar a las 14:15 horas que terminar a las 21 horas. Si salgo a las 14:15 horas los viernes, me da tiempo a hacer muchos cosas que antes no me daba. En la tarde, al final, estás desde por la mañana hasta la noche.

Entonces, está previsto que te mantengas al frente de 'El programa de AR' en la mañana del viernes.

En principio, sí.

¿Qué balance haces de tu etapa al frente de 'Tardear'?

Ha sido un año y medio en el que me lo he pasado muy bien, he hablado de temas distintos... Según me han dicho, el balance para la cadena ha sido bueno. Era muy complicado llegar contra los culebrones de Televisión Española, contra un programa en Antena 3 que este año tenía publicidad, aunque menos que nosotros, pero el año pasado no tenía ninguna. Además, se había ido 'Sálvame', que tenía acostumbrado a un público después de muchísimos años. Era un reto tremendo y yo creo que lo hemos superado. ¿Que nos gustaría haber hecho un 40% de share? Sí, pero creo que lo hemos superado, hemos creado un suelo y ahí está, salvado el reto.

¿Cómo valoras esta nueva etapa más gamberra con Verónica Dulanto y Frank Blanco? Aunque no lo presentas, sigues estando detrás como productora.

Lo paso bien, me parece un festival. Cuando pongo la tele, si yo estoy en casa por la tarde, siento que tiene brillo, color y alegría. Pero tiene que ir asentándose y no es fácil otro cambio. Todos los cambios en televisión tienen un precio y un coste y esto se verá poco a poco.

Próximamente aterrizará en La 1 un nuevo magacín vespertino que, previsiblemente, competirá contra 'Tardear'. Se ha hablado mucho sobre si será un formato producido por Fabricantes Studio ('Ni que fuéramos Shhh') con María Patiño y Belén Esteban al frente. ¿Cómo lo valoras?

No quiero opinar sobre algo que no ha ocurrido. Llevo escuchando esto desde septiembre. Cuando ocurra, te contaré. Aquí hay muchos peces para todo el mundo en el mar.

¿Qué te parecerían María Patiño y Belén Esteban al frente de un programa en la televisión pública?

No sé lo que van a hacer. Todo depende de los contenidos. María Patiño y Belén Esteban han estado muchos años en Telecinco, con La Fábrica de la Tele y les ha ido muy bien. O sea que no sé si en televisión pública... Pero la televisión pública de ahora no es la misma pública de hace un año. En RTVE se hacen cosas ahora que no se han hecho nunca.

¿Echas de menos las conexiones con Jorge Javier Vázquez?

Sí. Además que ya no nos cruzamos, no nos vemos. Además, ahora está pluriempleado. Pero sí, entre Jorge y yo siempre hay un feeling, una conexión.

¿Cómo ves a Telecinco en estos momentos? Lo mejores resultados los están dando espacios que pertenecen a la anterior etapa.

Lo que funciona es lo que funciona. 'La isla de las tentaciones' es un exitazo, no ha tenido ninguna edición como esta ni una repercusión internacional mundial en programas de la televisión americana, en NBC. Yo valoro que hacer un cambio de línea editorial es muy complicado y hay que darle tiempo. En la televisión todo es muy lento. Es muy fácil bajar y muy difícil subir.

Nos has comentado en otras entrevistas que no quieres seguir toda la vida delante de una cámara. Ahora mismo, te queda año y medio de contrato con Mediaset España, ¿es este el programa con el que te gustaría despedirte de la audiencia?

Yo no sé lo que voy a hacer mañana, imagínate. Hace mucho tiempo, y ya después de lo que se me pasó, que no hago planes. Ni para mañana, te quiero decir. Hombre, ¿que voy a estar eternamente? No. ¿Que llegará un momento en el que me vaya? Sí. ¿Que va a ser cuando cumpla el contrato? Pues no lo sé, me lo pensaré. ¿Otro programa? Pues no lo creo. Me encanta 'El programa de AR', este programa lo hemos parido y me encantaría seguir con él. ¿Que no voy a hacer nada más? Pues quién lo sabe, posiblemente no de programas diarios de gran estrés, pero yo tengo todavía muchas cosas que hacer en la comunicación, bien dando la cara o bien como productora.

Como una serie inspirada en la academia militar de la princesa Leonor.

Eso lo hemos hecho siempre. Como 'El marqués', como 'El Marqués'. Como estoy yo presentando este programa, se habla más de los temas de la actualidad, pero en Unicorn Content hacemos tantas series y tantos documentales como cualquier otra productora.

Para terminar, ¿te animarías a ir de invitada a 'La revuelta'?

Pues la verdad es que yo creo que ni a David Broncano ni Pablo Motos los he visto en otros programas. Entonces, que ensayen ellos primero.

¿Tendrían que ir ellos primero a 'El programa de Ana Rosa'?

Es que no van a ningún sitio, lo hacen muy bien. Yo creo que voy a seguir su misma política.

No vas a conceder entrevistas en televisión, salvo a '¡De viernes!'.

Bueno, en '¡De viernes!' fui a promocionar mi vuelta a las mañanas con 'El programa de Ana Rosa'. Luego me hicieron un superhomenaje que parecía que me había muerto. Pero se lo agradezco, fueron súper cariñosos y entrañables. Aunque, en realidad, yo iba a decirles que el lunes estoy aquí a las nueve de la mañana. Es difícil que me pilles en una entrevista hablando de lo que yo siento, de mi vida, de mis cosas. Algo tenemos que reservar para nosotros mismos.

Entonces, no te apetece responder a las preguntas clásicas de cuánto dinero tienes en el banco y número de relaciones sexuales en el último mes.

Pues, la verdad es que no. A no ser que lo cuente él primero.