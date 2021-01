Ana Rosa se pronuncia sobre el asalto al Capitolio: "Parecía Venezuela en vez de Estados Unidos"

El jueves 7 de enero, Ana Rosa Quintana volvía a tomar el timón de 'El programa de Ana Rosa' tras las vacaciones navideñas, con una noticia impactante como eje de la actualidad: el asalto al Capitolio de Estados Unidos el día anterior, por parte de los seguidores del expresidente Donald Trump. Un asunto sobre el que la presentadora no dudó en lanzar su opinión, contundente contra los protagonistas de dicho movimiento, y que generó numerosas críticas en redes sociales.

Ana Rosa habla del asalto al Capitolio de Estados Unidos en 'El programa de Ana Rosa'

"Va a ser un mes complicado", opinaba Quintana, quien se mostraba esperanzadora en las cosas mejoraran cuando Biden ya hubiera tomado el relevo en la presidencia, el próximo 20 de enero. "Trump ya ha cruzado la línea roja. Estas imágenes pensé que jamás las podría ver, sobre todo en la cuna de la democracia, que es Estados Unidos", declaró Ana Rosa, tras lo cual aseguró que "es verdad que cuatro facinerosos antisistema no pueden ni van a acabar con la democracia".

Tras recoger lo ocurrido en Washington D.C. y explicar la última hora con el apoyo de un corresponsal, el programa abordó un debate sobre lo ocurrido en el que los colaboradores se mostraron igual de críticos con la situación. "Parecía Venezuela, no parecía Estados Unidos", apuntó entonces la presentadora, antes de calificar a los asaltantes de "fascistas antisistema". Además, ante las imágenes de los manifestantes destrozando los equipos de los periodistas allí presentes, Ana Rosa lanzó una reflexión al respecto. "¿Os dais cuenta que todos los populistas van contra los medios de comunicación? Sean de izquierdas o de derechas", planteó Quintana.

Cara a cara con Isa Pantoja

Ana Rosa Quintana charla con Isa Pantoja en 'El programa de Ana Rosa'

En su primer día tras las navidades, Ana Rosa también ha tenido ocasión de charlar con Chabelita Pantoja, después de que la presentadora lanzara unas duras críticas contra su pareja, Asraf Beno, durante la participación de ambos en 'La casa fuerte'. "No puede decir nada. Allí no me daba cuenta de que decía esas cosas, tenía mucha presión. No sé si él tampoco se daba cuenta. Ahora lo he visto y es normal lo que se ha dicho, hasta cierto punto", concedió Pantoja, momento en el que Quintana le pidió que le trasladara un mensaje a Asraf. "Cuando uno va a un concurso cobrando y está metido en una casa con cámaras veinticuatro horas, lo hace para que los que estén fuera, opinen. Le guste o no", declaró Ana Rosa.

"Desde que he salido no he tenido ninguna discusión con Asraf", reconoció Isa, tras lo cual se mostró de acuerdo con la idea de que Beno estaba más pendiente de las cámaras que de cualquier otra cosa, lo que habría afectado su comportamiento. "Él no es consciente de ello, pero yo ya se lo he dicho", desveló Pantoja, quien reconoció haber considerado seriamente hacer terapia de pareja no solo por su relación, sino por ella misma también. "No puedo estar todos los días dudando del mundo entero", confesó Chabelita, tras lo cual aseguró que la boda seguía en pie, aunque sin que fuera seguro si tendría lugar en el verano de 2021, dada la situación actual de la pandemia.