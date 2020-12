La "bronca" de Ana Terradillos ('El programa de Ana Rosa') a Almeida: "¡No se sabe hacer ni un huevo!"

Durante la mañana del 31 de dicidembre, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, conectaba en directo con 'El programa de Ana Rosa' para conceder una entrevista sobre la gestión de la ciudad para la última noche del año y su opinión de la actualidad política. Sin embargo, la entrevista comenzaba con un sorprendente giro que dejaría un divertido momento protagonizado por el alcalde y la presentadora, Ana Terradillos.

Ana Terradillos y su cómplice momento con el alcalde de Madrid

"Yo, para despejar cualquier duda, enteras y con pepitas". Con esta frase saludaba Almeida a la presentadora, en referencia a las uvas de fin de año (tema del que estaban hablando sus colaboradores justo antes de su intervención). "Yo la duda que tengo es: ¿usted es de carne o de pescado?", preguntaba Terradillos entrando rápidamente al juego con el alcalde. "¿Usted ha comprado ya la cena, alcalde?", continuaba de forma cómplice la sustituta de Ana Rosa Quintana. La respuesta del político dejaba a la presentadora sin palabras: "Espero que me ayuden a cocinarla, porque yo, ni un huevo frito".

"¡No me diga eso!", espetaba sorprendida Terradillos. "Lo tengo que reconocer. Junto al patinaje sobre hielo, es una de esas cosas sobre las que no tengo demasiadas aptitudes", bromeaba Almeida en referencia a las recientes imágenes de su paseo por la pista de patinaje de Madrid junto a Andrea Levy. "Debe usted aprender a cocinar, eh. Algo: un huevo, un filete...", comenzaba su simpática "bronca" la presentadora. "¡No le pega a usted, un tipo tan competente, que no sepa hacer un huevo en la sartén, eso no le pega a usted!", continuaba la vasca, a lo que el alcalde, cómplice, se reía: "Llego a la tortilla francesa y con dificultad".

La polémica del Baltasar blanco

"Alcalde, me cabreé el otro día un poquito con el Ayuntamiento de Madrid", mencionaba Terradillos hacia la mitad de la entrevista. "Porque cuando me llega ese marcador de libros y veo a mi rey, que es el rey negro, y de repente me lo veo blanco...", decía en referencia a la polémica imagen promocional del Ayuntamiento de Madrid en la que los tres reyes magos eran blancos, y que ha levantado acusaciones de racismo. "También es mi rey", decía Almeida. "Son errores que se cometen, somos humanos, y hay que rectificarlos y asumirlos", trataba de defenderse el alcalde. "Hablamos con la empresa para ponerle solución y para que no haya ningún lugar a equívocos".