El zasca a Ana Rosa Quintana del voluntario de la vacuna de Oxford: "Eso no lo sabe nadie"

Ana Rosa Quintana no ha dejado de estar de actualidad desde que comenzase la pandemia de coronavirus. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' se ha mostrado abiertamente crítica a la gestión del gobierno con respecto a la crisis sanitaria de forma prácticamente diaria. Pero, en esta ocasión, ha sido la respuesta de un sanitario español lo que ha provocado que se convirtiese en trending topic.

El zasca a Ana Rosa Quintana del voluntario de la vacuna de Oxford

Durante el programa de este miércoles, 9 de diciembre, presentadora y colaboradores volvían a tratar el tema de la pandemia de la Covid-19. En esta ocasión, la periodista entrevistaba a Joan Pons, enfermero y voluntario que recibió la vacuna de Oxford en su etapa de ensayos clínicos y, unos meses después, se contagió del virus. "Le pusieron el placebo y lo cogió, porque era el placebo", afirmó Quintana, provocando una mirada de asombro de Pons ante dicha afirmación.

"Yo el placebo todavía no lo sé, si usted tiene más información, pues que me lo diga", espetaba el enfermero en pleno directo. "Yo sé que usted tiene mucha influencia...", decía a continuación con tono burlón. Quintana, sorprendida ante la cortante respuesta, pasaba a justificarse. "Ah, pues yo había entendido... Igual algún periodista lo sabía y yo lo he leído", a lo que Pons respondía tajante: "No, no lo sabe nadie".

El corte de Joan Pons a Ana Rosa por insinuar que le pusieron el placebo " Sabe usted más que yo" #Television pic.twitter.com/9MOBN9LZ8K — Sebasmaspons (@Sebas_Maspons) December 9, 2020

"Lo importante es que nos vacunemos"

"Yo no sé si me he puesto el placebo o la vacuna", aclaraba haciendo referencia más tarde al hecho de que los voluntarios serían informados progresivamente de si recibieron una cosa u otra. Pons hizo referencia a que, en caso de haber recibido el placebo (una falsa vacuna utilizada para estudiar resultados por comparación con quien sí la recibe), se pondría la vacuna de Pfizer más adelante. "Lo importante es que nos vacunemos".