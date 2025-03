Ana Rosa Quintana aborda su polémica con el acento andaluz: "Mi marido es andaluz"

Por Redacción |

Un aluvión de críticas cayó sobre Ana Rosa Quintana tras un comentario que realizó al ver a José Carlos Montoya y Manuel González peleando en 'Supervivientes 2025'. "Tengo que hacer una petición a los compañeros que hacen 'Supervivientes', por favor, poned subtítulos", decía tras ver la discusión entre los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones'.

Tras las decenas de reacciones, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha abordado lo ocurrido tras ver comentar otro vídeo de Montoya y Manuel. "Viene subtitulado de 'Supervivientes', que no lo hemos subtitulado nosotros", decía, provocando la risa del resto de colaboradores.

'El programa de Ana Rosa'

"Yo tengo muchos defectos, pero esto es una gilipollez como la copa de un pino. Estaban los dos peleándose y no se entendía nada de lo que decían, porque hablaban uno encima del otro, como si fuera en la mesa política. Y entonces yo dije: 'Va a hacer falta subtitular'", recordaba Quintana.

Con familia andaluza

"¿Ustedes creen que yo voy a decir que hay que subtitular el andaluz? Perdón, Andalucía está en mi casa, mi marido es andaluz, toda la familia es andaluza, yo soy medio andaluza, entonces no me toquen las narices. Esto no es así, cogen el rábano por las hojas. El otro día hablaban rápido y uno encima del otro", zanjaba la conductora de las mañanas de Telecinco.