Por Redacción |

'El programa de Ana Rosa', 'Ya es mediodía' o 'Fiesta' en Telecinco, 'Cuatro al día' en Cuatro o '120 minutos' en Telemadrid son algunos de los programas desarrollados por Unicorn Content. La productora dirigida por Ana Rosa Quintana junto con Xelo Montesinos aumentará su espacio en la parrilla al ocupar también la franja que dejará vacía 'Sálvame' en las tardes del canal de Mediaset. Para celebrar esta gran temporada, ha organizado una gran fiesta donde estuvieron presentes varios rostros conocidos.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

Makoke fueron algunos de los invitados a la celebración. En ella,y ha hecho alusión a la nueva etapa que tienen por delante. "Ha sido una temporada extraordinaria para Unicorn,", ha alentado la periodista ante los asistentes.

Antes de ello, sin embargo, prefería no adelantarse a los acontecimientos. "No me hagáis pensar en el curso que viene. Vamos a terminar este y poquito a poco", les respondía a los reporteros de Europa Press a la entrada del evento. "Quedan cuatro meses y en cuatro meses todavía tenemos que trabajar en el proyecto", añadía. También ha revelado la forma en la que afronta esta etapa: "No pensaba a estas alturas empezar ningún nuevo reto, pero al final siempre me ha pasado lo mismo en mi vida: que tengo curiosidad y soy valiente".

El "recordatorio" de Alba Carrillo

Alba Carrillo, quien fuera una de las protagonistas en la anterior fiesta de Unicorn porque salieron a la luz unos vídeos en los que aparecía junto con Jorge Pérez, ha lanzando un comentario que no ha pasado desapercibido, tras no ser invitada al evento de este año, después de su salida de Telecinco. "¿No se ha grabado a nadie esta vez? ¡Vaya siempre falto a lo bueno!", ha comentado la colaboradora en una publicación de Cristina Tárrega en la que se la veía en el evento junto con Quintana.