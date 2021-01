Ana Rosa Quintana levanta la polémica por la foto de Anabel Pantoja desnuda: "No digo que esté gorda"

Los posados de los famosos semidesnudos en la nieve han generado multitud de comentarios, tanto en las redes sociales como en los platós de televisión. En 'El programa de Ana Rosa', han comentado la imitación que Anabel Pantoja hizo en 'Sálvame' del posado de Cristina Pedroche. "A mí me parece bien que haga lo que le pide su programa, pero no vamos a decir que es una imagen favorecida porque es una niña guapísima y no es su imagen más favorecida", ha opinado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana opina en 'El programa de Ana Rosa' sobre el posado de Anabel Pantoja desnuda en la nieve

Tras dar su opinión, rápidamente Miguel Ángel Nicolás ha replicado que la presentadora puede pensar eso porque Pantoja tiene un físico no normativo: "Si no tuviera tanto peso o estuviera más delgada, ¿nos parecería bien o igual de mal? De la Pedroche nos parece maravilloso, pero como es Anabel Pantoja y no está tan delgada no nos parece tanto". Esta insinuación no ha gustado nada a Quintana, que ha reiterado que no se ha referido al peso de la sobrina de Isabel Pantoja en ningún momento.

"Mira, Miguel Ángel, no me vas a llevar por ese camino, porque yo no me voy a meter con ninguna persona por el peso, y menos yo", ha comenzado diciendo la periodista, que ha explicado que su opinión es que no sale favorecida, pero no por su peso: "No digo que esté delgada, gorda, mediana o tal, digo que no está favorecida y que no es una imagen como la de Pedroche, que sale haciendo una postura de yoga". Además, Quintana ha afirmado que los que opinan que sale favorecida es porque son "unos pelotas".

Miguel Ángel Nicolás sí que opina sobre el peso

Pero tras insinuar que había sido Ana Rosa la que había criticado a Anabel por su físico, ha sido Nicolás el que ha atacado a la colaboradora de 'Sálvame' por su peso: "No me parece saludable lo de Anabel Pantoja". Una afirmación que ha repetido hasta en dos ocasiones, pero luego ha dicho que, pese a pensar que la sevillana no está en su peso ideal, le parece "muy bien que se exponga y que lo haga de esa manera". Joaquín Prat ha cerrado el debate afirmando que daba igual si Pantoja salía favorecida o no y las causas de ello, porque la colaboradora ha demostrado siempre en sus redes sociales que no tiene "ningún complejo respecto a su peso".