Anabel Pantoja amenaza con dejar la televisión tras su bronca con Patiño: "Quiero irme de esta puta mierda"

María Patiño fue una de las víctimas implicadas en el conflicto entre Anabel Pantoja y Belén Esteban por un negocio relacionado con una línea de joyas. La amistad entre las colaboradoras de 'Sálvame' no se encuentra en su mejor momento y esto afectó a Patiño, quien aseguró en 'Socialité' el 16 de enero que estaba muy decepcionada con la sobrina de Isabel Pantoja: "Me ha querido dar una versión que yo no le he pedido y me ha engañado como a una tonta", afirmó la presentadora.

Anabel Pantoja en 'GH VIP 7'

"Es una persona absolutamente interesada y además intentó meterme en un lío con Belén Esteban hace un tiempo", dejó caer la tertuliana de 'Sábado deluxe'. Ante estos duros ataques de Patiño, la sobrina de Isabel Pantoja intervino en el programa el 17 de enero por teléfono muy afectada: "No sé qué le he hecho. Le dije a María que no quería seguir alimentando esto, entiendo que interese pero no quiero perder a Belén. No le dije nada más a María y dice que he mentido", afirmó la exconcursante de 'GH VIP 7'

"¿Me vas a atacar a mí, que me sinceré contigo y te dije lo que yo sé? Son dos versiones diferentes porque todavía no nos hemos sentado a hablar (con Esteban)", aseguró la colaboradora de 'Sálvame', que está a la espera de poder resolver el problema con Esteban. "Dice que quiero malmeter contra Belén. María no es mi amiga pero le tengo cariño, somos compañeras. ¿Qué vas a destapar, tía? No puedes encontrar nada sucio de mí", concluyó la sobrina de Isabel Pantoja muy dolida con la presentadora.

"Tengo ganas de irme de la televisión"

Durante la llamada que realizó Anabel Pantoja con el reportero de 'Socialité', la colaboradora se sinceró hasta tal punto que afirmó pensar en dejar atrás la pequeña pantalla: "Tengo ganas de irme de esta puta mierda. He vuelto porque pensaba que valía la pena, pero esto no me compensa", admitió la sobrina de Isabel Pantoja. "Quiero vivir en Canarias con la gente que me quiere y con una cerveza. No quiero lujos. Esto no lo soporto porque no me gustan los malos rollos", concluyó la tertuliana.